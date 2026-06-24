قم در سوگ علمدار کربلا؛تاسوعایی سرشار از اشک و حماسه درحرم بانوی کرامت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهر مقدس قم در نهمین روز ماه محرم حال و هوایی متفاوت به خود گرفت و از نخستین ساعات بامداد، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) شاهد حضور پرشمار دسته‌های عزاداری بود که با نوای مرثیه و نوحه، سوگ علمدار کربلا را به نمایش گذاشتند.



هیئت‌های مذهبی از مناطق مختلف شهر در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی به سمت آستان نورانی کریمه اهل بیت(ع) حرکت کردند و با عبور از میدان آستانه، خود را به صحن‌های حرم مطهر رساندند تا تاسوعای حسینی را در جوار مضجع شریف بانوی کرامت به عزاداری بپردازند.



از ساعات اولیه روز، میدان آستانه و خیابان‌های اطراف حرم مملو از جمعیتی بود که با لباس‌های سیاه عزا و پرچم‌های مزین به نام حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع)، در مراسم سوگواری حضور یافته بودند.



در دو سوی مسیرهای عزاداری نیز جمع زیادی از زائران و مجاوران حرم مطهر ایستاده بودند و با همراهی دسته‌های عزادار، در سوگ فرزند رشید امیرالمؤمنین(ع) اشک ماتم می‌ریختند و بر سر و سینه می‌زدند.



نمادها و المان‌های محرمی که در میدان آستانه و مسیرهای منتهی به حرم مطهر نصب شده بود، جلوه‌ای ویژه به فضای عزاداری بخشیده و حال و هوای معنوی شهر را بیش از پیش نمایان ساخته بود.

صحن‌های حرم میزبان موج پیوسته عزاداران شد



با نزدیک شدن دسته‌های عزاداری به حرم مطهر، صحن آیینه به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های سوگواری تاسوعای حسینی تبدیل شد و هیئت‌های مذهبی پس از ورود به این صحن، آیین‌های سنتی عزاداری خود را برگزار کردند.



نوای طبل و سنج، مرثیه‌خوانی مداحان و سینه‌زنی منظم عزاداران، فضای حرم مطهر را سرشار از شور و شعور حسینی کرده بود و خیل عاشقان اهل بیت(ع) در کنار یکدیگر جلوه‌ای باشکوه از ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشتند.

سقاها نیز با پوشیدن لباس سقایی به یاد آب آور دشت کربلا در طول مسیر دسته های عزا به زائران و عزادارن حسینی آب می دادند.

دسته های عزادار پرچم سه رنگ و پرافتخار ایران اسلامی را نیز که این روزها بیش از ۴ ماه آن را در خیابان های شهر به اهتزار در آوردند به همراه داشتند.



تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز با حضور در ایوان صحن آیینه از دسته‌های عزاداری و هیئت‌های مذهبی استقبال کرد و در جمع سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حضور یافت.



در طول روز، موج ورود عزاداران به حرم مطهر همچنان ادامه داشت و صحن‌ها و رواق‌های مختلف این آستان مقدس شاهد حضور جمعیت گسترده‌ای از زائران و مجاوران بود.



همزمان با برگزاری مراسم عزاداری، ده‌ها ایستگاه صلواتی در اطراف حرم مطهر و نقاط مختلف شهر از عزاداران حسینی پذیرایی کردند و خدمت‌رسانی به سوگواران سیدالشهدا(ع) را در دستور کار داشتند.



عزاداران نماز ظهر تاسوعا را به جماعت اقامه کردند



در میانه مراسم سوگواری و همزمان با طنین‌انداز شدن آوای ملکوتی اذان ظهر، دسته‌های عزاداری حرکت خود را متوقف کردند تا نماز ظهر تاسوعا را به تأسی از سنت ماندگار عاشورا اقامه کنند.



نماز جماعت ظهر تاسوعای حسینی با حضور گسترده عزاداران در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به امامت آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد و هزاران نفر از سوگواران در این آیین عبادی و معنوی شرکت کردند.



همچنین نماز ظهر و عصر در صحن صاحب‌الزمان(عج)، صحن فاطمی، ضلع شرقی حرم مطهر، میدان آستانه، مسجد اعظم قم و شبستان امام خمینی(ره) نیز با حضور گسترده نمازگزاران اقامه شد.



اقامه نماز جماعت در میان خیل عزاداران، جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با آموزه‌های عبادی اسلام را به نمایش گذاشت و لحظاتی سرشار از معنویت را در حرم مطهر رقم زد.



پس از پایان نماز، دسته‌های عزاداری بار دیگر حرکت خود را از سر گرفتند و با حضور در صحن آیینه و دیگر بخش‌های حرم مطهر، آیین‌های سوگواری خود را ادامه دادند.

مراسم عزاداری تاسوعای حسینی از صبح امروز نیز در دفتر مراجع عظام تقلید در قم برگزار شد و سخنرانان و مداحان اهل بیت علیهم‌السلام در رثای عاشورای حسینی به سخنرانی و مدیحه سرایی پرداختند.



جلوه‌ای از وحدت امت حسینی در آیین‌های عزاداری



از جلوه‌های قابل توجه مراسم تاسوعای امسال، حضور هیئت حضرت ابوالفضل(ع) متعلق به افغانستانی‌های مقیم قم بود که با شور و حال ویژه‌ای در میدان آستانه به عزاداری پرداختند.



اعضای این هیئت با برگزاری آیین‌های سنتی سوگواری، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش ابراز کردند و فضای میدان آستانه را آکنده از شور حسینی ساختند.



در میان عزاداران این هیئت، تعدادی از مدافعان حرم از تیپ فاطمیون نیز حضور داشتند که با سربندهای ویژه مدافعان حرم در مراسم شرکت کرده بودند.

همچنین مراسم قرائت زیارت ناحیه مقدسه که از مهم‌ترین متون سوگواری منسوب به حضرت ولی‌عصر(عج) در رثای جد بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به شمار می‌رود، در مسجد الوندیه واقع در خیابان چهارمردان قم برگزار شد.



این مراسم با استقبال جمعی از عاشقان و دلدادگان اهل بیت(ع) همراه بود و شرکت‌کنندگان در فضایی معنوی به قرائت فرازهای این زیارت پرداختند.



قم مهیای آیین طویریج عاشورا می‌شود



همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا، برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری آیین سنتی و پرشور طویریج در روز عاشورا نیز انجام شده است.



دسته طویریج که هر ساله با حضور نجفی‌ها و کربلایی‌های مقیم قم برگزار می‌شود، قرار است پس از اقامه نماز ظهر عاشورا از گلزار شهدای قم حرکت خود را آغاز کند.



شرکت‌کنندگان در این آیین پس از عبور از محل برپایی نمادین خیام حسینی(ع)، مسیر خود را به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) ادامه خواهند داد و با اجرای سنت دیرینه عزاداران کربلا، عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان ابراز خواهند کرد.



از سوی دیگر، برخی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی نیز در آیین‌های عزاداری تاسوعا در قم حضور یافتند و در مجالس سوگواری بیوت مراجع تقلید شرکت کردند.



تاسوعای حسینی امسال در قم بار دیگر صحنه‌ای از حضور گسترده عاشقان اهل بیت(ع) بود؛ حضوری که از نخستین ساعات صبح تا پس از نماز ظهر ادامه یافت و خیابان‌ها، میدان‌ها و صحن‌های حرم مطهر بانوی کرامت را به دریایی از اشک، ارادت، وفاداری و دلدادگی به مکتب عاشورا تبدیل کرد. در این روز، قم یکپارچه در سوگ علمدار کربلا فرو رفت و نوای یا حسین(ع) و یا ابوالفضل(ع) در جای جای شهر طنین‌انداز شد.