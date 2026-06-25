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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

نماز ظهر عاشورا به امامت آیت‌الله غفوری اقامه شد

نماز ظهر عاشورا به امامت آیت‌الله غفوری اقامه شد

کرمانشاه - نماز ظهر عاشورای حسینی با حضور گسترده عزاداران و به امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در این شهر اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز عاشورای حسینی، نماز ظهر عاشورا ظهر پنجشنبه با حضور پرشور عزاداران حسینی در کرمانشاه برگزار شد.

این آیین عبادی پس از برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری مردم در رثای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان اقامه شد.

نمازگزاران و عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، یاد و خاطره نماز ظهر عاشورای امام حسین (ع) در صحرای کربلا را گرامی داشتند و بر اهمیت اقامه نماز در سخت‌ترین شرایط تأکید کردند.

نماز ظهر عاشورا به امامت آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد و شرکت‌کنندگان پس از پایان مراسم عزاداری در این فریضه الهی حضور یافتند.

حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این آیین معنوی، جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی مردم کرمانشاه به فرهنگ عاشورا و آموزه‌های مکتب سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشت.

مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر عاشورا همه ساله با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایت‌مدار کرمانشاه برگزار می‌شود و از مهم‌ترین برنامه‌های مذهبی این روز در استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6870546

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