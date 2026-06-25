به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز عاشورای حسینی، نماز ظهر عاشورا ظهر پنجشنبه با حضور پرشور عزاداران حسینی در کرمانشاه برگزار شد.
این آیین عبادی پس از برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری مردم در رثای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان اقامه شد.
نمازگزاران و عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، یاد و خاطره نماز ظهر عاشورای امام حسین (ع) در صحرای کربلا را گرامی داشتند و بر اهمیت اقامه نماز در سختترین شرایط تأکید کردند.
نماز ظهر عاشورا به امامت آیتالله حبیبالله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد و شرکتکنندگان پس از پایان مراسم عزاداری در این فریضه الهی حضور یافتند.
حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این آیین معنوی، جلوهای از ارادت و دلدادگی مردم کرمانشاه به فرهنگ عاشورا و آموزههای مکتب سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشت.
مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر عاشورا همه ساله با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایتمدار کرمانشاه برگزار میشود و از مهمترین برنامههای مذهبی این روز در استان به شمار میرود.
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