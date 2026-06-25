به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنتروپیک با آژانس های اطلاعاتی دولتی آمریکا همکاری کرد تا در پروژه«گلس وینگ» با استفاده از مایتوس آزمایش هایی انجام دهد. این برنامه به طور محدود طراحی شده بود تا شکاف در نرم افزارهای حیاتی را قبل ازآنکه مورد سواستفاده قرار گیرند، ترمیم کند.



سناتور« مارک وارنر» ازایالت ویرجینیا در جلسه استماع کنگره در ماه جاری میلادی به این آزمایش اشاره کرده و گفت «جاشوا راد»، رئیس آژانس امنیت ملی، به او اطلاع داده است که مایتوس تقریباً به تمام سیستم‌های طبقه‌بندی شده ما، نه در عرض چند هفته، بلکه در عرض چند ساعت، نفوذ کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی ناشناس اعلام کرد که اگرچه مایتوس شکاف های خاصی را ظرف چند ساعت شناسایی کرده، اما این بدان معنا نیست که این مدل توانسته است در آن زمان از آنها سواستفاده کند.

کاخ سفید و شرکت آنتروپیک بلافاصله به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. وزارت دفاع سوالات را به آژانس امنیت ملی ارجاع داد.



رابطه آنتروپیک با دولت آمریکا مملو از تنش بوده است. این شرکت به ارتش آمریکا اجازه نداد از مدل‌های هوش مصنوعی اش برای نظارت داخلی و سیستم‌های تسلیحاتی کاملاً خودمختار استفاده کند و دولت نیز با قرار دادن آن در لیست سیاه امنیت ملی، تلافی کرد.

دولت آمریکا همچنین در این ماه به این شرکت دستور داد صادرات جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی مایتوس را به دلیل نگرانی های امنیت ملی برای همه اتباع خارجی متوقف کند.