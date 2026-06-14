آمازون پشت پرده ممنوعیت هوش مصنوعی آنتروپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دخالت «جسی» در این ماجرا، پرده از جزئیات تصمیم غیرمنتظره آنتروپیک برای مسدودسازی جهانی جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی خود در پی دستورات امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برمی‌دارد.

این استارت‌آپ هوش مصنوعی که به‌طور محرمانه درخواست عرضه اولیه سهام خود را ارائه کرده، پیش‌تر درباره قابلیت‌های هک مدل «مایتوس» هشدار داده و عرضه آن را به تعویق انداخته بود. با این حال، آنتروپیک طی روزهای گذشته نسخه عمومی این مدل با نام «فابل» را همراه با تدابیر امنیتی عرضه کرد.

این عرضه کوتاه‌مدت روز جمعه به پایان رسید. آنتروپیک در پستی وبلاگی اعلام کرد دولت آمریکا معتقد است روشی برای دور زدن سازوکارهای امنیتی این مدل و استفاده از آن برای شناسایی آسیب‌پذیری‌های سایبری وجود دارد. با این حال، شرکت تأکید کرد این روش تنها امکان کشف برخی آسیب‌پذیری‌های محدود را فراهم می‌کند؛ مواردی که به گفته آنتروپیک، دیگر مدل‌های عمومی موجود نیز قادر به شناسایی آنها هستند.

در همین راستا، دولت ترامپ به آنتروپیک دستور داده است دسترسی اتباع خارجی، چه در داخل و چه خارج از آمریکا، به مدل‌های جدید «فابل ۵» و «مایتوس ۵» را مسدود کند. آنتروپیک نیز در واکنش اعلام کرد دسترسی به این مدل‌ها را در سراسر جهان متوقف خواهد کرد.

آمازون تاکنون به‌طور رسمی تأیید نکرده است که درباره مدل‌های آنتروپیک با مقامات دولتی گفت‌وگو کرده یا خیر. سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان اصلی خدمات به شمار زیادی از مشتریان بخش‌های دولتی و خصوصی، طبیعی است که دولت‌ها برای ارزیابی ریسک‌های امنیتی احتمالی با ما مشورت کنند. با این حال، جزئیات این گفت‌وگوها را منتشر نمی‌کنیم.»

نشریه فناوری «اینفورمیشن» نخستین بار از نگرانی‌های جسی درباره این موضوع خبر داده بود. این رسانه بعداً به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که احتمال اندکی وجود دارد دولت آمریکا سایر شرکت‌های هوش مصنوعی را نیز به اجرای محدودیت‌هایی مشابه آنچه برای آنتروپیک اعمال شده، ملزم کند.