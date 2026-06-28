رقبای آسیایی هوش مصنوعی آنتروپیک از راه می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، شرکت امنیت سایبری چینی ۳۶۰ از Tulongfeng، یک ابزار هوش مصنوعی رونمایی کرد که مدعی است می تواند با مدل «مایتوس» آنتروپیک رقابت کند. مایتوس یک هوش مصنوعی امنیت سایبری محور بسیار قدرتمند است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون آن و همچنین نسخه محدودترش یعنی «فابل ۵» را برای کاربران غیر آمریکایی ممنوع کرده است.

علاوه بر آن «اسکانا ای آی» یک استارت آپ هوش مصنوعی مستقر در ژاپن ابزار Fugu را راه اندازی کرد. این شرکت مدعی است مدل مذکور با مدل های برتری مانند فابل ۵ و مایتوس رقابت می کند. همچنین به گفته شرکت هوش مصنوعی مذکور برای عامل ها طراحی شده و توانایی راهبری دسترسی به مدل های دیگر از طریق API هایشان را دارد.

این دو مدل هوش مصنوعی آسیایی در حالی عرضه شده اند که ممنوعیت دولت آمریکا بر ابزارهای مشابه آمریکایی همچنان ادامه دارد. براساس دستور دولت آمریکا آنتروپیک از ارائه دسترسی جهانی به مایتوس و فابل منع شده است.

به گفته سخنگوی «اسکانا ای آی» عرضه مدل های جدید کاملا تصادفی بوده است اما این امر سبب نشده شرکت از فرصت به دست آمده، استفاده نکند. در وب سایت آن آمده است: ارائه قابلیت های پیشرو بدون ریسک محدودیت های صادراتی.

وی درباره راه اندازی این مدل در دوران ممنوعیت صادرات مایتوس و فابل گفت: ما از سال قبل مشغول ساخت Fugu بوده ایم. تحقیقات مربوط به آن در بهار سال جاری به IVLR ارائه شده است. ما به شایستگی‌های خود محصول اطمینان داشتیم؛ زمان‌بندی آن به سادگی با لحظه‌ای همزمان شد که توجه بیشتری را نسبت به آنچه انتظار داشتیم به آن جلب کرد.

این شرکت کسب وکارها و سازمان های دولتی ژاپنی را که به دنبال کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک سخت تر شدن محدودیت صادراتی هستند، برای ارائه محصول خود هدف گرفته است.

از سوی دیگر شرکت چینی ۳۶۰ دو مح صول امنیت سایبری هوش مصنوعی را رونمایی کرده است. Tulongfeng برای کشف خودکار شکاف های نرم افزار و Yitianzhen برای خودکارسازی دفاع سایبر و واکنش به رویدادها ساخته شده اند.

اما این محصولات با یک پیام ارائه شدند. «ژو هونگی» بنیانگذار ۳۶۰ هوش مصنوعی باگ یاب را به عنوان یک دارایی استراتژیک ملی توصیف و به آنچه که ریسک «شفافیت یک طرفه «خوانده بود، تاکید کرد. منظور از شفافیت یک طرفه وضعیتی است که در آن برخی عامل ها می توانند به قابلیت های پیشرفته ردیابی شکاف دسترسی یابند و برخی دیگر نمی توانند.