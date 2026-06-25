بوشهر در سوگ سیدالشهدا؛ طنین سنج و دمام و نوای «یا حسین»

خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر در روز عاشورای حسینی غرق در عزا و ماتم شد و مردم عزادار در شهرها، بخشها و روستاهای مختلف با حضور گسترده در هیئتهای مذهبی، مساجد، حسینیهها و خیابانها، ارادت خود را به حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش به نمایش گذاشتند.
در روز عاشورا، صدای نوحه و مرثیه در کوچهها و محلات استان طنینانداز شد و دستههای عزاداری با حضور اقشار مختلف مردم، مسیرهای تعیینشده را طی کردند.
سیاهپوش شدن معابر، نصب پرچمهای عزای حسینی و حضور پرشور جوانان، نوجوانان و خانوادهها جلوهای ویژه به مراسم امسال بخشیده بود.
آیینهای سنتی سنج و دمام که از مهمترین نمادهای عزاداری مردم بوشهر به شمار میرود، در نقاط مختلف استان برگزار شد و نوای حزنانگیز آن، فضای شهرها را آکنده از اندوه و ماتم کرد. دستههای سینهزنی و زنجیرزنی نیز در مسیرهای مختلف به حرکت درآمدند و عزاداران با نوحهخوانی و مرثیهسرایی، یاد حماسه عاشورا را گرامی داشتند.
در بسیاری از نقاط استان، ایستگاههای صلواتی و موکبهای مردمی با توزیع شربت، آب، چای و نذری از عزاداران پذیرایی کردند و مردم نیکوکار نیز با طبخ و توزیع غذاهای نذری، ارادت خود را به سیدالشهدا(ع) ابراز داشتند.
فعالیت بیش از ۱۰۰۰ هیئت مذهبی در ایام محرم
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی برنامههای عزاداری در استان اظهار کرد: بیش از هزار هیئت مذهبی در ایام محرم و به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا در سراسر استان بوشهر فعال بودند و برنامههای متنوعی را برای عزاداران حسینی اجرا کردند.
نوشاد نوشادی افزود: هیئتهای مذهبی در شهرها و روستاهای استان با برگزاری مراسم سینهزنی، زنجیرزنی، روضهخوانی، تعزیه، ایستگاههای صلواتی و توزیع نذورات، نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی ایفا کردند.
وی یکی از مهمترین برنامههای روز عاشورا را تجمع هیئتهای مذهبی عنوان کرد و گفت: حضور گسترده هیئتها در مراسم مشترک عزاداری، جلوهای از وحدت و همدلی مردم استان در عشق و ارادت به اهل بیت(ع) است.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر همچنین از برگزاری نماز ظهر عاشورا خبر داد و بیان کرد: نماز ظهر عاشورا به امامت آیتالله صفایی بوشهری و با حضور گسترده عزاداران در مصلای بوشهر برگزار میشود و این آیین معنوی از مهمترین برنامههای روز عاشورا در مرکز استان است.
نوشادی تأکید کرد: حضور گسترده مردم، بهویژه نسل جوان در هیئتهای مذهبی، نشاندهنده پویایی و زنده بودن فرهنگ عاشورا در استان بوشهر است و این سرمایه اجتماعی و فرهنگی باید بیش از پیش تقویت شود.
برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و عزاداری
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گسترده آیینهای عزاداری ماه محرم در سطح شهرستان گفت: هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر از ابتدای ماه محرم با برنامهریزی مناسب و حضور پرشور مردم، برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و عزاداری را برگزار کردند.
سید ناصر فاطمی اظهار کرد: در دهه نخست محرم، هیئتهای مذهبی در محلات مختلف شهر بوشهر و دیگر نقاط شهرستان با برپایی مجالس روضهخوانی، سخنرانیهای مذهبی، سینهزنی و زنجیرزنی، فضای معنوی ویژهای را در سطح شهرستان ایجاد کردند.
وی افزود: آیین سنتی سنج و دمام به عنوان یکی از مهمترین جلوههای عزاداری مردم بوشهر نیز با شکوه خاصی برگزار شد و هیئتهای مذهبی با حفظ این میراث ارزشمند، نقش مهمی در انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جوان ایفا کردند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر با اشاره به برنامههای روزهای تاسوعا و عاشورا بیان کرد: دستههای عزاداری در نقاط مختلف شهرستان با حضور گسترده مردم به حرکت درآمدند و مراسم سینهزنی و زنجیرزنی در محلات و مساجد برگزار شد.
فاطمی خاطرنشان کرد: برپایی ایستگاههای صلواتی، توزیع نذورات مردمی و اطعام عزاداران از دیگر برنامههایی بود که با مشارکت خیران و مردم ولایتمدار شهرستان بوشهر انجام شد.
وی یکی از مهمترین برنامههای روز عاشورا را تجمع هیئتهای مذهبی و اقامه نماز ظهر عاشورا عنوان کرد و گفت: این مراسم با حضور گسترده عزاداران حسینی برگزار شد و جلوهای از وحدت و ارادت مردم به اهل بیت(ع) را به نمایش گذاشت.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر در پایان از همکاری هیئتهای مذهبی، خادمان، دستگاههای اجرایی و نیروهای انتظامی و خدماتی قدردانی کرد و افزود: حضور گسترده جوانان و نوجوانان در مراسم محرم، نویدبخش استمرار و پویایی فرهنگ عاشورا در جامعه است.
مراسم عزاداری عاشورای حسینی در استان بوشهر تا ساعات پایانی روز ادامه دارد و مردم عزادار با شرکت در آیینهای مختلف، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای نهضت حسینی و فرهنگ ایثار، آزادگی و مقاومت به نمایش میگذارند؛ فرهنگی که پس از قرنها همچنان الهامبخش ملتهای آزاده و محور وحدت و همدلی جامعه اسلامی است.
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