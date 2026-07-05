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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

هیئت‌های مذهبی اطراف تهران برای تشییع «رهبر شهید»به پایتخت اعزام شوند

هیئت‌های مذهبی اطراف تهران برای تشییع «رهبر شهید»به پایتخت اعزام شوند

بوشهر-رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در آیین تشییع «رهبر شهید»، از هیئت‌های مذهبی استان‌های همجوار تهران خواست برای حضور در مراسم راهی پایتخت شوند.

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از هیئت‌های مذهبی برای حضور گسترده در آیین تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید»، این مراسم را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های وحدت، همبستگی و تجدید بیعت مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی اظهار کرد: از تمامی هیئت‌های مذهبی استان‌های همجوار تهران درخواست می‌کنیم با تمام توان و ظرفیت، برای شرکت در این مراسم تاریخی به سمت تهران حرکت کنند تا بار دیگر جلوه‌ای از عشق، وفاداری و انسجام ملت ایران به نمایش گذاشته شود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی همواره در مقاطع حساس نقش‌آفرین بوده‌اند، افزود: امروز نیز این هیئت‌ها می‌توانند با حضور پرشور خود، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین را فراهم کرده و پیام وحدت، مقاومت و همدلی ملت ایران را به جهانیان مخابره کنند.

نوشادی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در برنامه‌های عزاداری و بزرگداشت، تصریح کرد: حضور در این مراسم تنها یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه ادای احترام به مجاهدت‌ها و خدمات «رهبر شهید» و تجدید عهد با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی همچنین از مسئولان هیئت‌های مذهبی خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای اعزام اعضا، هماهنگی‌های لازم را برای حضور منظم و گسترده در مراسم انجام دهند و از همه عاشقان اهل‌بیت (ع) دعوت کرد با مشارکت حداکثری، در خلق حماسه‌ای ماندگار سهیم باشند.

کد مطلب 6880246

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