به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی روز پنجشنبه در دیدار با خانواده شهیدان اعظمی و سلطانی، از شهدای پدافند هوایی ارتش در تبریز، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: شهدای این نیرو انسان‌هایی مؤمن، شایسته و برگزیده بودند که با ایستادگی و فداکاری خود، حماسه‌های ماندگاری را در دفاع از آسمان ایران اسلامی رقم زدند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) کشور با اشاره به ایثار و جانفشانی شهدای پدافند هوایی ارتش افزود: جوانان غیور ایران اسلامی در نیروی پدافند هوایی، با علم به اینکه ممکن است هر لحظه در معرض حملات دشمن قرار گیرند، مردانه در میدان ماندند و جان خود را فدا کردند تا ایران عزیز، مقتدر، پایدار و استوار بماند.

امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر جایگاه رفیع خانواده‌های معظم شهدا، خاطرنشان کرد: شهدای والامقام در دامان خانواده‌هایی تربیت شدند که امروز برای همه ما الگو و اسوه هستند و وظیفه داریم قدردان صبر، استقامت و ایثار این عزیزان باشیم.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا گفت: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا افتخاری بزرگ برای فرماندهان و آحاد کارکنان نیروهای مسلح است.