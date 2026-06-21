به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: توقف آتشافروزی و تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان و عقبنشینی این رژیم از خاک لبنان، از مفاد اصلی تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و آمریکا ست. در واقع آمریکا متعهد شده است که سگ هار صهیونیستش را مهار کند و اجازه ندهد این سگ قلاده پاره، در لبنان به مردم این کشور و خاک آن، دستدرازی کند. آمریکاییها تا اینجای کار در این امر ناموفق بودهاند و اسرائیل نهتنها از جنوب لبنان عقبنشینی نکرده بلکه تجاوزات و آدمکشیهای این رژیم غاصب در خاک لبنان همچنان ادامه دارد.
رژیم صهیونیستی، مزدور و عمله آمریکا در منطقه ماست. این روایت که آمریکا در مهار صهیونیستها در لبنان عاجز و ناتوان است را کسی باور نمیکند. آمریکا اگر میخواهد تفامنامه اسلامآباد به یک جنین مرده تبدیل نشود، سگ هار صهیونیستش را مهار کند. وحدت ساحات در محور مقاومت یک اصل اساسی است و ما بازدارندگی منطقهای خود را با هیچ چیز دیگر عوض نمیکنیم.
رئیسجمهور به تعهد خود عمل کند
رهبر انقلاب در پیام صریح و روشنگرانهای که پنجشنبه شب درخصوص تفاهمنامه منعقدشده میان رؤسایجمهور آمریکا و ایران صادر فرمودند، به نکاتی راهبردی اشاره کردند و گفتند: «بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم.» ایشان همچنین تصریح کردهاند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت.
در پیام آشکار و مبرهن فوقالذکر، لفظ دلالت بر معنا دارد؛ به بیان دیگر، رئیسجمهور تعهد داده است که تفاهمنامه با آمریکا تضمینکننده حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت خواهد بود. حالا با توجه به بدمستی صهیونیستها در جنوب لبنان، آزمونی حساس پیش روی رئیسجمهور به عنوان فرد متعهد است. باید راه و مسیر را عوض کرد. باید مجددا اهرمهای قدرت خود را فعال کنیم؛ تنگه هرمز را این بار سفتتر ببندیم و به سراغ بانکهای اهداف خود برای ضربه زدن برویم. ما برای انسداد سفت و محکم تنگه هرمز و ضربه زدن به مواضع استراتژیک دشمن در منطقه، کاملا مشروعیت داریم.
آمریکا رسما بند نخست تفاهمنامه را نقض کرده است؛ رژیم اسرائیل، سگ دستآموز آمریکا در منطقه ما، در جنوب لبنان، شیعهکشی به راه انداخته است. این گزاره پذیرفتنی نیست که تلآویو چموشی میکند و رفتار وحشیانهاش به واشنگتن مربوط نیست؛ آمریکا در تفاهمنامه اسلامآباد متعهد شده که رفتار تهاجمی اسرائیل را کنترل کند؛ آمریکا یا نخواست یا نتوانست اسرائیل را کنترل کند؛ این برای ما علیالسویه است؛ در هر صورت، تفاهمنامه از سوی آمریکا نقض شده است.
بنابراین نخستین آزمون علیالاصول درباره لبنان پیش روی رئیسجمهور است. آقایان مسئول، وقت پرداختن به نظر دیگر است؛ نظری که باز هم روند تحولات نشان داد، برتر و صائب بوده است. امروز لبنان، نتیجه علیالاصول نبودن تهران است. سنگر لبنان را از دست بدهیم، ستون بازدارندگیمان در جنگ موجودیتی با صهیونیستها ترک برمیدارد. اینجا تکلیف بر دوش مسئولان محترم و در صدر آنان رئیسجمهور کشورمان است که پاسخی درخور به نقض تفاهمنامه توسط آمریکا بدهند؛ پاسخ دیپلماتیک به این نقض عهد، بلای خانمانسوز خواهد بود؛ باید وارد فاز نظامی شویم و مشت را با مشت جواب دهیم.
هرگونه تعلل در این عرصه با بهانههایی نظیر خوف از تصعید و بالا رفتن تنش و ورود به ساحت جنگ تمامعیار، تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن هم از بین رفتن بازدارندگیمان است. مخلص کلام آنکه، لبنان را از دست بدهیم، در تهران کارمان سخت خواهد بود. با توجه به اینکه، تفاهمنامه اسلامآباد تا اینجای کار توسط عامل آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی نقض شده است، جمهوری اسلامی ایران نیز مقابلهبهمثل و روز گذشته اعلام کرد که تنگه هرمز مجددا مسدود شده است.
در همین راستا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) اعلام کرد که نظر به بدعهدی و پیمانشکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بیرحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقبنشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام میدارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. متذکر میگردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز گامهای بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامهریزی و اقدام خواهد شد.
نیروی دریایی سپاه نیز روز گذشته اعلام کرد که با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتشبس، تنگه هرمز روی همه شناورها بسته شده است. در اعلامیه روز گذشته نیروی دریایی سپاه آمده بود که تاکید میگردد تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. اما صهیونیستها در لبنان به دنبال یک پروژه راهبردی هستند.
آنها میخواهند از جنوب لبنان به عنوان اصلیترین پایگاه حزبالله، شیعهزدایی کنند و حزبالله را به فقر نیروی انسانی بکشانند؛ از همینرو، هدف اسرائیل از پیشروی ۲۰ کیلومتری در جنوب لبنان، شیعهکشی در این ناحیه و ایجاد منطقه حائل و کمربند عریض میان شمال اراضی اشغالی و جنوب لبنان برای مهار حزبالله است. جمهوری اسلامی ایران، برای بازیابی و تقویت بازدارندگی منطقهای خود باید از حزبالله حمایت ویژه کند و حلقه آتش خود را گرداگرد اراضی اشغالی شعلهور نگه دارد. در اثر تضعیف حزبالله یا خدایناکرده، خلع سلاح این جنبش مقاومتی و اسلامی، صهیونیستها برای حمله همهجانبه و اتمی به ایران، مصممتر میشوند. صهیونیستها هر چهار دقیقه یک حمله به جنوب لبنان انجام میدهند. این اشغالگران ۲۰ کیلومتر به داخل جنوب لبنان نفوذ کردهاند و قصدی برای ترک اشغالگری خود ندارند.
حزبالله، مهمترین رکن امنیتساز ایران در منطقه
حسین پاک، کنشگر رسانهای محور مقاومت، روز گذشته از داخل لبنان گزارش داد که «من در جنوب لبنان، در حالی که جنگندهها و پهپادهای دشمن لحظهای مجاهدان و مردم را رها نمیکنند و در شرایطی که فاصلهای با پیوستن به امام خویش ندارم، بدون هیچ انگیزه سیاسی به شما میگویم که این تاخیر در واکنش، موجب از دست رفتن چیزهایی میشود که دیگر قابل بازگشت نیستند.
من به تفاهم نقض غرض و سرنوشت آن کاری ندارم؛ سخن من چیز دیگری است. این روند، اصل نهضت را در لبنان از میان میبرد. با پشتگرمی به امام شهیدم و قائد مقتدرم میگویم اگر زمان از دست برود، زمین از دست خواهد رفت. ملت ایران، فریب دوگانه معیشت یا جنگ را نخورید. این یک جنگ وجودی است. تاخیر در رویارویی، ما را تنها ضعیفتر میکند. حزبالله مهمترین رکن امنیتساز ایران در منطقه است.
در هر نبرد آینده، اگر حزبالله نباشد؛ اگر آن هزاران فدایی که در سختترین روزها برای ایران جان میدهند نباشند؛ اگر ارتش و نیروی هوایی دشمن در جبههای دیگر درگیر نشوند، مسیر بسیار دشوارتر خواهد شد. برخی با تاخیر در ضربه و واکنش، اثرگذاری آن را از بین میبرند و سپس به همین کاهش اثرگذاری استناد میکنند تا اصل اقدام را زیر سوال ببرند. فریب دوگانه دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخورید. دشمن، زمان را سلاح خود کرده است و هر روز تاخیر، هزینهای سنگینتر بر ما تحمیل میکند.»
جنایات رژیم اسرائیل در لبنان، با هماهنگی آمریکاست
بیتردید، اولویت راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در هر دوره، خصوصا در دوره جاری، تضعیف اساسی محور مقاومت و در رأس آن، ساقط کردن عراق و لبنان خواهد بود. این درگیریها البته خود در چندین پرونده مرتبط که با مسائل عملیاتی و همچنین موضوعات داخلی هر کشور مرتبط است، گره میخورد و بر پیچیدگی آن میافزاید. اکنون وقایعی که در لبنان جاری است را باید بخشی از همین پازل درک کرد.
این روایت که آمریکا در مهار رژیم در لبنان ناتوان است را تا به حال کسی باور نکرده است زیرا مهار رژیم در لبنان ضربه به پروژهای آمریکایی است که در دو سال گذشته جریان داشته است؛ بنابراین این گزاره صادق است که آمریکا نیز علاقهای به حل مشکل ندارد و با وقتکشی، فضا و زمان را به رژیم برای پیشروی در نقاط راهبردی همچون تپه علیالطاهر فراهم میکند. علیالطاهر صرفا به دلیل دژ نظامی بودن مقاومت اهمیت ندارد بلکه از حیث عملیاتی اگر رژیم میخواهد در شمال لیتانی خود را تثبیت کند باید بر این نقطه تسلط داشته تا نوار باریکی که در شمال لیتانی ایجاد کرده را حفظ کرده و سپس بر نبطیه و اطراف آن تسلط کامل داشته باشد.
همزمان در همین حین، یک تیم لبنانی – آمریکایی به طور فشرده در حال کار روی یک نسخه تسلیمی است تا در قالب مذاکرات لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و سپس گامهای بعدی آن در داخل و خارج علیه حزبالله آغاز شود. پیشبینی شده که این سند تا پایان ماه میلادی جاری آماده شود.
رزم عاشورایی مجاهدان حزبالله
اما اتاق عملیات مقاومت اسلامی حزبالله روز گذشته در اطلاعیهای گفت: دشمن اسرائیلی بار دیگر با تکیه بر ادعاهای دروغین تلاش میکند نقض آتشبس را که خود هرگز به آن پایبند نبوده توجیه کند؛ در حالی که از جمعه شب تاکنون حملات علیه لبنان ادامه دارد. مقاومت اسلامی تاکید کرد که از شامگاه جمعه به آتشبس پایبند بوده، حتی پس از آنکه دشمن از همان لحظات نخست آن را نقض کرد، اما با توجه به سابقه همیشگی دشمن در پیمانشکنی و حیله و فریب، دست خود را بر ماشه نگه داشته است. به گفته حزبالله، ارتش اسرائیل جمعه شب اقدام به تلاش برای نفوذ به سمت ارتفاع علیالطاهر کرد؛ منطقهای که با وجود تلاشهای مکرر همچنان از اشغال آن ناتوان مانده است.
طبق این اطلاعیه، روز شنبه هنگامی که نظامیان تیپ کماندویی ارتش اسرائیل به کمین رزمندگان مقاومت رسیدند، با انواع سلاحهای سبک و سنگین مورد هدف قرار گرفتند؛ به طوری که مقاومت توانست تلفات گستردهای را روی دست دشمن بگذارد. حزبالله افزود: مقاومت اسلامی اعلام میکند که همزمان با پایبندی به آتشبس، در برابر هرگونه تلاش دشمن برای توسعه اشغالگری در خاک لبنان، هیچگونه تسامحی نخواهد داشت و رزمندگان مقاومت در کمینهای خود در آمادگی کامل به سر میبرند تا از سرزمین، مردم و وطن خود کربلاییگونه دفاع کنند. مقاومت لبنان تاکید کرد که هزینه فداکاری هرچه باشد، مقاومت به عهد خود با خدا و مردم لبنان وفادار باقی خواهد ماند.
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