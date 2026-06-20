شهید پاکپور معمار زرهی سپاه ساختار رزمی نیروهای مسلح را متحول کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سرلشکر خلبان علی عبداللهی در دیدار با خانواده شهید پاکپور، فرمانده فقید کل سپاه، بر نقش بی‌نظیر این شهید در بنیان‌گذاری یگان‌های زرهی سپاه، تحول‌آفرینی در نیروی زمینی و ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی تأکید کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)‌ گفت: شهید پاکپور در دوران دفاع مقدس با راه‌اندازی نخستین لشکر ۳۰ زرهی در سپاه، تحولی بنیادین در ساختار رزمی نیروهای مسلح ایجاد کرد.

وی افزود: ایشان نه تنها در حوزه زرهی، بلکه پس از پایان جنگ نیز در حوزه‌های حساس طرح‌ریزی، مدیریت و فرماندهی در رده‌های کلیدی سپاه، نقشی بی‌بدیل و مؤثر ایفا کردند.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به اشراف کامل شهید پاکپور بر مسائل نظامی و راهبردی، تصریح کرد: به دلیل شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و تعهد بی‌نظیر ایشان، فرماندهان کل وقت سپاه همواره در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، فرماندهی ایشان را بر عهده می‌گذاشتند و این سطح از اعتماد، نشان‌دهنده بصیرت عمیق و کارآمدی کم‌نظیر این شهید بزرگوار بود.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) همچنین شهید پاکپور را از طراحان بزرگ عملیات‌های مختلف سپاه، از جمله عملیات‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه دانست و افزود: آن شهید بزرگوار در راستای ارتقاء سطح توانمندی‌های سپاه از هیچ تلاشی دریغ نکرد و نقش مهمی در افزایش ظرفیت‌های رزمی سپاه در حوزه‌های مختلف ایفا کرد.