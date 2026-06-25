توزیع ۳ هزار پرس غذای نذری در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار جعفر مختاری روز پنجشنبه گفت: به همت خیران آذربایجان شرقی، غربی و اهالی روستای ورجوی ۳ هزار پرس غذای نذری در مراغه پخت و توزیع شد.

سرهنگ پاسدار مختاری افزود:این کار خداپسندانه به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای روستای ورجوی و شهدای جنگ تحمیلی سوم انجام شد.

وی اضافه کرد:احسان سالار شهیدان برای سومین سال پخت و در روستای ورجوی و ۳ روستای همجوار توزیع شد.

فرمانده آمادگاه شهید مدنی نیروی زمینی سپاه پاسداران افزود: پخت و توزیع این غذای نذری به همت ۳۰ نفر از اعضای گروه جهادی آمادگاه شهید مدنی و روستای ورجوی انجام شد.

سرهنگ پاسدار مختاری گفت:برای پخت و توزیع این غذا ۳۳۰ کیلوگرم برنج، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و دیگر وسایل مورد نیاز تهیه شد.

در راستای محرومیت زدایی و حمایت از نیازمندان از ابتدای سال ۳ اردوی جهادی توسط گروه جهادی آمادگاه شهید مدنی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی برگزار شده است.