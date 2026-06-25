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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

سروده جدید شاعر لرستانی؛ ای گشته عالمی به غمت مبتلا حسین

سروده جدید شاعر لرستانی؛ ای گشته عالمی به غمت مبتلا حسین

خرم‌آباد- شاعر لرستانی سروده جدید خود را همزمان با عاشورای حسینی به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیدا شیرین بیان شاعر لرستانی در سروده‌ای جدید همزمان با عاشورای حسینی به اندوه عمیق شهادت سید الشهدا امام حسین(ع) پرداخته است.

متن شعر جدید این شاعر لرستانی در زیر آمده است:

ای گشته عالمی به غمت مبتلا حسین

ای آنکه خون بهای غمت شد خدا ، حسین

کعبه فقط به حرمت داغ تو بوده که

بر تن نموده یکسره رخت عزا حسین

ای آنکه دستگیر غریبان عالمی

افتاده‌ایم در غمت از دست و پا حسین

ما نوکریم نوکر حلقه به گوش تو

شکر خدا که بوده ای ارباب ما حسین

فطرس پرش شکست ومداواش کرده ای

این دل شکسته را نظری کن تو یا حسین !

در کوی تو گدا که شدم معتبر شدم

بیچاره هر که نیست گدای شما حسین

جان مرا به مهر تو پرورده مادرم

لطف خداست با تو شدم آشنا حسین

فردا حساب گریه کنت دست فاطمه است

یعنی به حشر می کند او را سوا ، حسین

کد مطلب 6870561

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