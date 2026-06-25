اجتماع باشکوه عاشورائیان در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر عاشورا در گناوه تنها یک زمان در تقویم نیست؛ موعدی است که دل‌ها به یک مقصد می‌رسد و قدم‌ها در مسیر یک نام به حرکت درمی‌آید؛ نام حسین (ع).

عصر عاشورا که از راه می‌رسد، گناوه رنگ دیگری می‌گیرد؛ شهری که کوچه‌ها و خیابان‌هایش از روزها قبل از آغاز محرم با نوای «یا حسین (ع)» جان می‌گیرد و مردمانش قرار دیرینه خود را با کاروان کربلا تازه می‌کنند در عصر عاشورا حال و هوای دیگری دارد.

همزمان با عصر عاشورای حسینی، اجتماع بزرگ عاشوراییان گناوه با حضور گسترده مردم، دسته‌های عزاداری و هیئت‌های مذهبی در جوار امامزاده سلیمان بن علی (ع) برگزارمی شود، ؛ آئینی که سال‌هاست به عنوان یکی از جلوه‌های ماندگار فرهنگ دینی و مذهبی این دیار، نسل به نسل حفظ شده و هر سال با شکوهی خاص برپا می‌شود و امسال نیز و بار دیگر این بندر جنوبی صحنه‌ای از شور و شعور حسینی شد.

از ساعات ابتدایی بعد از ظهر، مسیرهای منتهی به محل اجتماع شاهد حضور عزادارانی بود که با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و زنجیرزنی خود را به وعده‌گاه عاشقان می‌رساندند ؛ حضوری که سال‌هاست بدون وقفه و با شور و ارادت تکرار می‌شود.

نوای عزا و روایت کربلا

اجتماع بزرگ عاشوراییان تنها به سینه‌زنی و زنجیرزنی محدود نیست؛ اجرای آیین‌های سنتی عزاداری، یزله محلی، حرکت نمادین کاروان اسرا و تعزیه‌خوانی، روایتگر بخشی از حماسه کربلا برای عزاداران است.

در بخشی از مراسم، اجرای نمادین آتش زدن خیمه‌گاه و بازآفرینی صحنه اسارت اهل بیت (ع)، حال و هوای مراسم را بیش از پیش آمیخته با اندوه و تأملی کند و اشک را بر چشمان عزاداران جاری می سازد.

عصر عاشورا؛ قرار هر ساله مردم گناوه

یکی از شهروندان میانسال حاضر در مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمانی که به یاد دارم، عصر عاشورا خانواده ما در این اجتماع حضور داشته‌اند و این حضور برای ما یک سنت خانوادگی و اعتقادی است.

وی افزود: سال‌ها گذشته اما شور مردم تغییر نکرده است؛ و نسل جوان هم امروز با عشق به سالار شهیدان در کنار بزرگ‌ترها در این مراسم حضور دارد.

یکی دیگر از عزاداران که همراه فرزندان خود در مراسم شرکت کرده بود، گفت: تلاش می‌کنیم فرزندانمان فقط عزاداری را نبینند، بلکه فلسفه قیام امام حسین (ع) را هم بشناسند؛ اینکه عاشورا درس آزادگی و ایستادگی است.

بانوان؛ همراه همیشگی مراسم عاشورا

یکی از بانوان شرکت‌کننده در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: عصر عاشورا همه خانواده در مراسم حاضر می‌شوند.

وی ادامه داد: حضور بانوان در این مراسم همیشه پررنگ بوده و بسیاری از موکب‌ها و برنامه‌های خدمت‌رسانی نیز با مشارکت بانوان اداره می‌شود.

بانوی دیگری که به همراه مادر سالمند خود در مراسم حضور یافته بود، بیان کرد: مادرم سال‌هاست در این مراسم شرکت می‌کند و امسال هم با وجود شرایط سنی اصرار داشت در اجتماع عاشورا حاضر شود.

یکی از نوجوانان عزادار به خبرنگار مهر گفت: هر سال همراه هیئت محله در مراسم شرکت می‌کنیم و بخش تعزیه و حرکت نمادین کاروان اسرا برای ما تأثیر زیادی دارد،

همچنین در پذیرایی از عزاداران در موکب هم خدمت می کنیم.

دانشجوی جوانی نیز اظهار کرد: عاشورا فقط مراسم نیست؛ فرصتی است برای اینکه درس های زندگی و آزادگی از این مکتب بگیریم.

وی افزود: حضور جوانان در این مراسم نشان می‌دهد فرهنگ عاشورا همچنان زنده است و تا ابد زنده خواهد ماند.

خادمان بی‌نام و نشان

در تمام مسیرهای منتهی به محل اجتماع، موکب‌های مردمی با برپایی ایستگاه‌های خدمت‌رسانی از عزاداران پذیرایی می کنند؛ نذرهایی که به یاد تشنگان دشت کربلا میان مردم توزیع می‌شود و جلوه‌ای از فرهنگ دیرینه میزبانی و ارادت مردم گناوه است.

یکی از خادمان موکب‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از چند روز قبل برای خدمت‌رسانی آماده شدیم و همه اعضای خانواده در کار موکب مشارکت دارند.

وی اضافه کرد: نیت همه خادمان این است که به یاد لب‌تشنگان کربلا، از عزاداران پذیرایی کنند.

یکی دیگر از خادمان بیان کرد: خستگی این روزها با دیدن حضور مردم از بین می‌رود و خدمت در دستگاه امام حسین (ع) افتخار بزرگی است.

روایت خدمت و نظم در اجتماع بزرگ

نیروهای خدماتی از ساعات ابتدایی برای آماده‌سازی مسیرها و پاکیزگی محیط در محل حضور داشتیند تا مراسم در شرایط مطلوب برگزار شود.

همچنین نیروهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی، اورژانس، شهرداری و آتش‌نشانی با استقرار در نقاط مختلف، خدمات لازم را به عزاداران ارائه کردند.

شبی به نام شام غریبان

با پایان اجتماع عصر عاشورا، شهر همچنان در حال و هوای سوگ باقی می ماند و مردم خود را برای مراسم شام غریبان آماده می کنند.

امشب همزمان با شام غریبان، آئین‌های ویژه سوگواری در حسینیه‌ها، تکایا و اماکن مذهبی شهر برگزار می‌شود و مردم این دیار در سوگ اهل بیت (ع)، با حضرت زینب (س) و کاروان اسرای نینوا همنوا خواهند شد؛ شبی که چراغ‌ها کم‌سو می‌شود اما شعله عشق به حسین (ع) در دل‌ها روشن‌تر از همیشه باقی می‌ماند و عزاداران با یاد مصائب اهل بیت (ع)، شبی دیگر از دلدادگی خود به به مکتب عاشورا را رقم خواهند زد.