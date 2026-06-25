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۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹

حماسه خیابان همزمان با شام غریبان در میاندوآب

حماسه خیابان همزمان با شام غریبان در میاندوآب

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه خیابان مردم ولایی میاندوآب در شام غریبان حسینی را می بینید.

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کد مطلب 6870892

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