https://mehrnews.com/x3cqHj ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6870892 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹ حماسه خیابان همزمان با شام غریبان در میاندوآب ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه خیابان مردم ولایی میاندوآب در شام غریبان حسینی را می بینید. دریافت 24 MB کد مطلب 6870892 کپی شد مطالب مرتبط خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی الوند در شب ۱۱۷؛ خروش عاشورایی مردم در اجتماع شبانه شبِ روشن شام غریبان؛ شهر شمعباران شد اجتماع باشکوه عاشورائیان در گناوه برگزار شد سگزآباد در شب ۱۱۷؛ همدلی مردم در شام غریبان شهدای کربلا روایت دو «شام غریبان» در دیار قومس؛ از دشت کربلا تا وداع با رهبر شهید تجمع لنگرودی ها به ایستگاه صد و هفدهم رسید قرار رشتی ها در میدان به شب صد و هفدهم رسید برچسبها فرمانداری میاندوآب تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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