https://mehrnews.com/x3cqFk ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ کد مطلب 6870795 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ شام غریبان مینابی ها در مقتل شهدای دانش آموز «کربلای ایران» میناب_مردم میناب شام غریبان خود را در مقتل شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه «کربلای ایران » برگزار کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6870795 کپی شد مطالب مرتبط تحقق آرزوی خلبان شدن کودک بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب در یزد محققان آلمانی برای تحقیقات بحران فروچاله ها به دشت میناب آمدند طرح فاضلاب شهری میناب باید هر چه سریعتر به پایان برسد برچسبها مراسم شام غریبان مدرسه شجره طیبه میناب میناب.هرمزگان
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