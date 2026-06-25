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۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰

شام غریبان مینابی ها در مقتل شهدای دانش آموز «کربلای ایران»

شام غریبان مینابی ها در مقتل شهدای دانش آموز «کربلای ایران»

میناب_مردم میناب شام غریبان خود را در مقتل شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه «کربلای ایران » برگزار کردند.

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کد مطلب 6870795

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