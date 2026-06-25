https://mehrnews.com/x3cqHz ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6870905 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ سینه زنی در شام شهادت امام حسین(ع) در حرم امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم مراسم سینه زنی در شام شهادت امام حسین(ع) در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6870905 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم شام غریبان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) عصر عاشورا در حرم امام رضا(ع) تداوم عزاداری هیئات مذهبی در خیابانهای منتهی به حرم رضوی دستههای عزاداری ظهر عاشورا در حرم مطهر رضوی برچسبها حرم امام رضا (ع) حسینیه ایران مشهد
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