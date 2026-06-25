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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴

سینه زنی در شام شهادت امام حسین(ع) در حرم امام رضا(ع)

سینه زنی در شام شهادت امام حسین(ع) در حرم امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم مراسم سینه زنی در شام شهادت امام حسین(ع) در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی‌ را مشاهده می کنید. 

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کد مطلب 6870905

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