https://mehrnews.com/x3cqJ2 ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ کد مطلب 6870927 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ شام غریبان در مشهد مشهد- آیین شام غریبان امام حسین(ع) با حضور گسترده عزاداران حسینی در مشهد برگزار شد. دریافت 13 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6870927 کپی شد مطالب مرتبط سینه زنی در شام شهادت امام حسین(ع) در حرم امام رضا(ع) ۲۶ سال خدمت بیوقفه به عزاداران حسینی در موکب جنت الحسین(ع) مشهد عزاداری شام غریبان در چناران مراسم سنتی شام غریبان امام حسین(ع) در لاهیجان برچسبها مراسم شام غریبان مشهد حسینیه ایران
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