  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹

شام غریبان در مشهد

شام غریبان در مشهد

مشهد- آیین شام غریبان امام حسین(ع) با حضور گسترده عزاداران حسینی در مشهد برگزار شد.

دریافت 13 MB

فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6870927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها