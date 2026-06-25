  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۱

نخست‌وزیر کانادا خواستار بازگشایی سفارت این کشور در تهران شد

نخست‌وزیر کانادا خواستار بازگشایی سفارت این کشور در تهران شد

نخست‌وزیر کانادا با اشاره به نبود روابط دیپلماتیک با ایران، تأکید کرد که اتاوا باید سفارت خود در تهران را پس از ۱۴ سال بازگشایی کند.

به گزارش خبر گزاری مهر، مارک کارنی اعلام کرد کشورش به دلیل نداشتن حضور دیپلماتیک در کشورهایی مانند ایران، در موضع ضعف قرار دارد و باید سفارتخانه‌های خود را در تهران و کاراکاس بازگشایی کند.

وی با اشاره به مشکلات ارائه خدمات کنسولی، گفت نبود سفارت کانادا در کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا، رسیدگی به امور شهروندان کانادایی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

کارنی تأکید کرد که بازگشایی دفاتر نمایندگی دیپلماتیک در این کشورها می‌تواند به بهبود خدمات کنسولی و تقویت ارتباطات دیپلماتیک کمک کند.

کانادا در سال ۲۰۱۲ در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سفارت این کشور در تهران را تعطیل کرد و روابط دیپلماتیک با ایران را به حالت تعلیق درآورد.

کد مطلب 6870954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها