به گزارش خبر گزاری مهر، مارک کارنی اعلام کرد کشورش به دلیل نداشتن حضور دیپلماتیک در کشورهایی مانند ایران، در موضع ضعف قرار دارد و باید سفارتخانه‌های خود را در تهران و کاراکاس بازگشایی کند.

وی با اشاره به مشکلات ارائه خدمات کنسولی، گفت نبود سفارت کانادا در کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا، رسیدگی به امور شهروندان کانادایی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

کارنی تأکید کرد که بازگشایی دفاتر نمایندگی دیپلماتیک در این کشورها می‌تواند به بهبود خدمات کنسولی و تقویت ارتباطات دیپلماتیک کمک کند.



کانادا در سال ۲۰۱۲ در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سفارت این کشور در تهران را تعطیل کرد و روابط دیپلماتیک با ایران را به حالت تعلیق درآورد.

