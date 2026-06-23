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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

بازگشایی سفارت یونان در تهران به توسعه تجارت کمک می‌کند

بازگشایی سفارت یونان در تهران به توسعه تجارت کمک می‌کند

ازسرگیری فعالیت سفارت یونان در تهران می‌تواند با تسهیل خدمات کنسولی، رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری و فعال‌تر شدن بخش خصوصی، روابط اقتصادی دو کشور را تقویت کند.

مهدی جهانگیری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بازگشایی سفارت یونان در تهران را گامی مهم در مسیر تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور عنوان کرد و گفت: فعال شدن دوباره این نمایندگی دیپلماتیک می‌تواند به توسعه تعاملات بخش خصوصی، تسهیل ارتباطات تجاری و گسترش همکاری‌های مشترک میان ایران و یونان کمک کند.

وی با اشاره به آغاز مجدد ارائه خدمات سفارت یونان از هفتم تیرماه ۱۴۰۵ افزود: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته، تسهیل امور کنسولی و صدور روادید بوده است؛ زیرا این موضوع نقش مستقیمی در افزایش رفت‌وآمد بازرگانان، حضور هیأت‌های تجاری و برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان ادامه داد: هر زمان مسیرهای رسمی و دیپلماتیک برای ارتباط میان دو کشور فعال‌تر باشد، بخش خصوصی با اطمینان و سهولت بیشتری می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های تازه و توسعه همکاری‌ها اقدام کند.

جهانگیری با تأکید بر اهمیت بازگشایی سفارت یونان در تهران تصریح کرد: این اقدام تنها یک تحول دیپلماتیک نیست، بلکه از منظر اقتصادی نیز می‌تواند زمینه‌ساز تحرک بیشتر در مناسبات دوجانبه باشد. با تسهیل صدور ویزا و خدمات کنسولی، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای سفرهای تجاری، مذاکرات رودررو و پیگیری توافقات مشترک فراهم می‌شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های متنوع همکاری میان ایران و یونان اشاره کرد و گفت: دو کشور در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، گردشگری، انرژی، صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری دارند که با فعال شدن کامل سفارت، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان اظهار امیدواری کرد که با ازسرگیری کامل فعالیت سفارت، فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی و تجاری میان تهران و آتن آغاز شود و زمینه برای حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی دو کشور در بازارهای یکدیگر فراهم آید.

کد مطلب 6868664
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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