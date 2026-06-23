مهدی جهانگیری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بازگشایی سفارت یونان در تهران را گامی مهم در مسیر تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور عنوان کرد و گفت: فعال شدن دوباره این نمایندگی دیپلماتیک می‌تواند به توسعه تعاملات بخش خصوصی، تسهیل ارتباطات تجاری و گسترش همکاری‌های مشترک میان ایران و یونان کمک کند.

وی با اشاره به آغاز مجدد ارائه خدمات سفارت یونان از هفتم تیرماه ۱۴۰۵ افزود: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته، تسهیل امور کنسولی و صدور روادید بوده است؛ زیرا این موضوع نقش مستقیمی در افزایش رفت‌وآمد بازرگانان، حضور هیأت‌های تجاری و برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان ادامه داد: هر زمان مسیرهای رسمی و دیپلماتیک برای ارتباط میان دو کشور فعال‌تر باشد، بخش خصوصی با اطمینان و سهولت بیشتری می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های تازه و توسعه همکاری‌ها اقدام کند.

جهانگیری با تأکید بر اهمیت بازگشایی سفارت یونان در تهران تصریح کرد: این اقدام تنها یک تحول دیپلماتیک نیست، بلکه از منظر اقتصادی نیز می‌تواند زمینه‌ساز تحرک بیشتر در مناسبات دوجانبه باشد. با تسهیل صدور ویزا و خدمات کنسولی، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای سفرهای تجاری، مذاکرات رودررو و پیگیری توافقات مشترک فراهم می‌شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های متنوع همکاری میان ایران و یونان اشاره کرد و گفت: دو کشور در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، گردشگری، انرژی، صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری دارند که با فعال شدن کامل سفارت، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان اظهار امیدواری کرد که با ازسرگیری کامل فعالیت سفارت، فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی و تجاری میان تهران و آتن آغاز شود و زمینه برای حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی دو کشور در بازارهای یکدیگر فراهم آید.