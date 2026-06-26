ححت الاسلام اختردانش: استقامت در میدان‌ های حق مستلزم بصیرت و علم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه پنج‌شنبه در مراسم شام غریبان که به همت هیئت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه در حرم مطهر شهدای این شهرستان برگزار شد، با تبیین جایگاه معرفت در مسیر حق، بر ضرورت مقابله با جهل در مسیر ولایت تأکید کرد و با اشاره به پیوند میان آگاهی و فداکاری، اظهار داشت: برای جلوگیری از غرق شدن در مسیر هدایت، وجود علم، عبادت و تدبر الزامی است و امام زمان (عج) خواست که بندگان را از جهل نجات دهد.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه مسیر بندگی و رسیدن به مقام مطلوب را در گرو زدودن جهل و دستیابی به نکات علمی و معرفتی دانست و با یادآوری سیره امیرالمؤمنین (ع) در میدان صفین، تصریح کرد: کسانی که می‌خواهند در میدان‌های حق، مبارزه و استقامت در راه خدا را حمل کنند، باید از ویژگی‌های صبر، بصیرت و علم برخوردار باشند؛ چراکه کسی که جهان‌بینی دارد اما صبر و بصیرت ندارد، نمی‌تواند در این میدان‌ها دوام بیاورد.

حجت‌الاسلام اختردانش مطیع فرمان امام بودن را دلیل عدم جایگاه جهل دانست و با اشاره به نمونه‌های تاریخی، خاطرنشان کرد: معاویه با بهره‌گیری از جهل مردم، توانست علی (ع) را خانه‌نشین کند و با همان ابزار جهل، امام حسن (ع) را نیز هدف قرار داد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت آشنایی با تحلیل‌ها و تفسیرهای درست، داشتن دانش و درک عمیق از مسائل را ضروری خواند و افزود: در خط حق، باید با محاسبات دقیق و آگاهی کامل پیش رفت و استقامت در این میدان‌ها مستلزم بصیرت و علم است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت دشمن‌شناسی و لزوم آشنایی با خط فکری امام شهید اشاره کرد و گفت: شهید حاج‌قاسم سلیمانی با تمرکز بر دشمن‌شناسی و با همین خط فکری، ولایت‌مداری خود را به‌گونه‌ای به نمایش گذاشت که باعث شد حضرت آقا عاشق او شوند.