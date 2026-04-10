اختر دانش: امت با همراهی ولایت و وحدت ملی مسیر مقاومت را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه جمعه در اجتماع مردم آستانه‌اشرفیه با گرامیداشت بادو خاطره شهدا بویژه رهبر شهید ،با تقدیر از حضور حماسی و با بصیرت مردم در طی این ۴۰ شب اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این ۴۰ شب جلوه‌ای از آگاهی، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به ارزش‌های دینی و ملی است .

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه همراهی مردمی، قدرت نرم کشور را در عرصه‌های مختلف تقویت می‌کند، افزود:این حضور نشان داد که جامعه در بزنگاه‌ها آماده نقش‌آفرینی است و اجازه نمی‌دهد جریان‌های تفرقه‌افکن، انسجام عمومی را هدف قرار دهند.

بعثتی که مردم در صحنه رقم زدند

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به حضور پررنگ مردم در شب‌های گذشته، این حضور را بعثتی برخاسته از ایمان، آگاهی و غیرت اجتماعی عنوان کرد و گفت: این حرکت مردمی نشان داد که جامعه در لحظات سرنوشت‌ساز می‌تواند با قدرت وارد میدان شود و مسیر آینده را روشن‌تر سازد.

وی با بیان اینکه مردم در این چهل روز با رفتار، حضور و بصیرت خود پیام روشنی از ایستادگی و وفاداری ارائه کردند، اظهار کرد: این روند ؛حضور حماسی و با بصیرت باید با انسجام بیشتر ادامه یابد تا مسیر مقاومت تقویت شود و دشمنان از ایجاد شکاف در جامعه مأیوس بمانند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به حضور چهل‌شبه مردم در صحنه حماسی خیابان ، افزود: به تیم مذاکره‌کننده باید بداند که همان‌گونه که مردم با ایستادگی خود قدرت درونی جامعه را آشکار کردند، عرصه دیپلماسی نیز باید بازتاب‌دهنده همین قدرت نرم باشد.

وی با بیان اینکه امروز خیابان‌ها باید پیام مقاومت و اتحاد را منتقل کنند و حتی پلاکاردهای مردمی نیز باید زبان هم‌صدایی ملی باشد ، گفت: اتکای جامعه به قدرت الهی و باور به یاری امام زمان(عج) نیرویی است که مومنان را در برابر فشارها استوار نگه می‌دارد و مسیر حرکت کشور را معنا می‌بخشد.

آینده‌ای که با همراهی مردم ساخته می‌شود

امام‌جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه آینده کشور در گرو هم‌افزایی میان مردم و رهبری معنوی جامعه است،افزود: هرگاه مردم با وحدت، آرامش و باور مشترک در صحنه حاضر شده‌اند، مسیر حرکت ملی هموارتر شده و توان کشور در برابر فشارها افزایش یافته است.

وی تصریح کرد:امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است مردم با هوشیاری، هم‌صدایی و همراهی با ولایت، راه مقاومت را تقویت کنند و اجازه ندهند عوامل بیرونی یا داخلی، اتحاد جامعه را خدشه‌دار کند.

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به طنین «الله‌اکبر» در اجتماع و راهپیمایی ها، گفت: «الله اکبر»یادآور قدرت بی‌انتها و فرمانروایی مطلق خداوند است ؛ هنگامی که این فریاد از دل‌های مردم برخیزد، نشان می‌دهد که جامعه اتکای خود را بر نیرویی قرار داده که هیچ قدرتی در برابر اراده‌اش پایدار نمی‌ماند.

وی افزود: «الله‌اکبر»در فرهنگ اسلامی، اعلام حضور مردمی است که پشتوانه اصلی خود را قدرت الهی می‌دانند و حرکتشان را بر ایمان به پروردگار بنا می‌کنند.

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه این فریاد الهی، یادآور این حقیقت است که ملت، مسیر مقاومت را با تکیه بر قدرت خداوند پیش می‌برد، تصریح کرد: طنین «الله‌اکبر» روح جامعه را استوار می‌سازد، امید را زنده نگه می‌دارد و به مردم یادآوری می‌کند که هرگاه به قدرت الهی اعتماد کرده‌اند، توانسته‌اند از سخت‌ترین مراحل عبور کنند.

«وحدت» و «ولایت »دو رکن تقویت مقاومت است

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند مردم هم وحدت خود را حفظ کنند و هم در چارچوب رهنمودهای ولایت حرکت نمایند، اظهار کرد: پیوند میان این دو رکن یعنی همبستگی ملی و تبعیت از رهبری معنویدر مقاطع مختلف تاریخ توانسته کشور را از پیچ‌های دشوار عبور دهد.

وی حضور مردم در خیابان‌ها را ، قوتِ قلبی برای رزمندگانِ میدان دانست و گفت: استمرار این همراهی می‌تواند آینده‌ای مطمئن‌تر بسازد و مسیر مقاومت را به راهی پایدار و استوار برای ملت بدل کند.