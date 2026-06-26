آغاز موج بازگشت زائران عتبات عالیات از مرز مهران به کشور

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه رفیع قیام عاشورا، اظهار داشت: واقعه عاشورا صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه نقشه راه و هویتساز برای بشریت و بهویژه ملت ایران است. انقلاب اسلامی در امتداد نهضت عاشورا قرار دارد و ما باید با تکیه بر فرهنگ پایداری، در مسیر حق گام برداریم.
وی با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین نیازمند نگاه جهادی و صبورانه است، افزود: از تمامی دستگاههای اجرایی انتظار میرود با اهتمام ویژه نسبت به اجرای دقیق مصوبات ستاد اربعین، زمینهساز سفری امن، توام با آرامش و توأم با اطمینان برای زوار باشند و سختیهای احتمالی مسیر را با جان و دل پذیرا باشند.
فرماندار مهران با قدردانی از همافزایی اعضای ستاد اربعین، گفت: خوشبختانه با اجرای دقیق برنامهریزیها، موج رفت زائران بدون هیچگونه خللی و با موفقیت کامل مدیریت شد.
وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای تسهیل در تردد بازگشت زوار تصریح کرد: برای تکریم زائران و مدیریت جمعیت در زمان ایستایی، تعداد ایستگاههای توزیع آب خنک افزایش یافته است تا زوار در شرایط جوی کنونی با مشکلی مواجه نشوند.
فرماندار مهران همچنین بر ضرورت مدیریت حملونقل عمومی تاکید کرد و افزود: از ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای انتظار داریم با تامین بهموقع ناوگان اتوبوسرانی، شرایطی فراهم شود تا زائران پس از ورود به کشور، با کمترین دغدغه به مقاصد خود منتقل شوند.
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