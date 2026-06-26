به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان از طرح امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در مورد تلاش برای تشکیل ائتلاف بینالمللی پیرامون سازوکار پس از نیروهای بینالمللی یونیفل استقبال کرد.
وی در بیانیهای، این ابتکار را «بیان صادقانه تعهدات بینالمللی به حمایت از حاکمیت و ثبات لبنان و ارج نهادن بر نقش نیروهای مسلح لبنان در حفظ امنیت و گسترش اقتدار دولت بر تمام لبنان به ویژه مناطق جنوبی» دانست.
عون از تأکید مشترک ایتالیا و فرانسه بر لزوم عدم ایجاد خلأ خطرناک در مرحله پس از یونیفل قدردانی کرد، زیرا این رویکرد با دیدگاه ثابت لبنان مبنی بر اینکه ارتش لبنان تنها و واقعیترین ضامن امنیت جنوب و حفظ حاکمیت آن است، مطابقت دارد.
وی تأکید کرد که لبنان از هر فرمول بینالمللی که تواناییهای نیروهای مسلح خود را تقویت کند، تمامیت ارضی خود را حفظ کند و از تبدیل شدن سرزمینش به صحنهای برای تشدید تنش یا کشمکشهای منطقهای جلوگیری کند، استقبال می کند. عون همچنین از آمادگی لبنان برای هماهنگی با شرکای بینالمللی خود در راستای منافع مردم لبنان و تثبیت ثبات در منطقه خبر داد.
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