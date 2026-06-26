به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو در مقاله‌ای نسبت به یک «سناریوی وحشتناک» فراروی رژیم صهیونیستی در نتیجه همگرایی احتمالی ترکیه و حزب‌الله هشدار داد. این هشدار پس از بیانیه‌ای از سوی سفیر ترکیه در لبنان مطرح شد که در آن گفته بود آنکارا از نقش مقاومتی حزب‌الله حمایت می‌کند و با فشار بر سوریه برای اقدام علیه آن مخالف است.

این روزنامه نوشت که این بیانیه ممکن است نشان‌دهنده رویکردی گسترده‌تر در سیاست ترکیه باشد. وی افزود: با وجود رقابت تاریخی بین ترکیه و حزب‌الله در سوریه، آنکارا به عمل‌گرایی خود برای تقویت نفوذ منطقه‌ای‌اش ادامه می‌دهد، از جمله این اقدامات حفظ کانال‌های ارتباطی با عناصر وابسته به محور مقاومت است.

به نوشته این مقاله تحول مذکور برای رژیم صهیونیستی می‌تواند به معنای یک محیط استراتژیک پیچیده‌تر قلمداد شود که در آن بازیگران با منافع متفاوت، حول یک هدف مشترک یعنی تضعیف و محدود کردن نفوذ و آزادی عمل رژیم صهیونیستی در منطقه همکاری می‌کنند.

این روزنامه با اشاره به بیانیه سفیر ترکیه نوشت که این بیانیه دیدگاهی مهم درباره چگونگی تلاش آنکارا برای شکل‌دهی به فضای سوریه-لبنان پس از سقوط بشار اسد، و حفظ کانال‌های نفوذ با همه بازیگران ضد اسرائیلی در منطقه، ارائه می‌دهد.

این مقاله صهیونیستی تأکید کرد که اولویت اصلی ترکیه گسترش نفوذ منطقه‌ای خود است، حتی اگر این امر مستلزم حفظ روابط با طرف‌هایی باشد که قبلاً رقیب آن محسوب می‌شدند.

وی افزود که ترکیه قصد دارد جایگاه خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای پیشرو تثبیت کند و از تشکیل یک نظم منطقه‌ای که آن را به حاشیه براند، جلوگیری کند. به ادعای این روزنامه، حفظ روابط آنکارا با حزب‌الله نفوذ بیشتری به آن در لبنان می‌دهد و امکان می‌دهد ترکیه خود را به عنوان یک عامل محوری در صحنه منطقه‌ای معرفی کند.

معاریو در پایان نوشت: اسرائیل باید امکان همکاری بین ترکیه و حزب‌الله را در چارچوب منافع مشترک آنها در نظر بگیرد که ممکن است یک چالش بسیار پیچیده برای اسرائیل باشد.