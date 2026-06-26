جزئیات تماس تلفنی پرتنش بین ترامپ و نتانیاهو 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی «سیانان» جزئیات تماس تلفنی پرتنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را فاش کرد. این منبع آمریکایی مدعی شده است که ترامپ در این تماس تلفنی، نتانیاهو را به دلیل مانعتراشی در مسیر توافق درباره غزه به شدت سرزنش کرده است.
بر اساس گزارش سیانان، این تماس در سپتامبر گذشته انجام شده و جزئیات آن در کتابی از «مگی هابرمن» و «جاناتان سوان» دو روزنامهنگار آمریکایی آمده است.
به نوشته این روزنامه نگاران، ترامپ در آن مقطع تلاش داشت توافقی درباره غزه حاصل شود، اما معتقد بود نتانیاهو همکاری لازم را نشان نمیدهد. ترامپ در این تماس به نتانیاهو گفته است: از رفتارهایت خسته شدهام. من همه کار برای حمایت از تو انجام دادم و بهتر است این موضوع لعنتی را جلو ببری. همه از تو خسته شدهاند.
طبق روایت سیانان، ترامپ در ادامه خطاب به نتانیاهو گفته است: «همه یهودیان از تو خسته شدهاند؛ حتی یهودیانی که در این تماس حضور دارند هم از تو خسته شدهاند.» منظور ترامپ از این افراد، «جرد کوشنر» و «استیو ویتکاف» از مشاوران نزدیکش بوده است.
سیانان افزود ترامپ در جریان این تماس، فهرستی از تصمیمات جنجالی خود در حمایت از رژیم صهیونیستی در دورههای ریاست جمهوریاش را نیز مطرح کرده، اما جزئیات این تصمیمات را توضیح نداده است.
«مگی هابرمن» گفت پس از آن نیز تماسهای پرتنش دیگری میان ترامپ و نتانیاهو انجام شده است. به ادعای این خبرنگار آمریکایی، این مکالمه زمینهساز وضعیت کنونی روابط میان دو طرف شد و نشان دهنده شدت نارضایتی در کاخ سفید و در میان مشاورانی چون کوشنر و ویتکاف بود.
هابرمن همچنین حمله رژیم صهیونیستی به قطر را نقطه عطفی در نگاه منفی بخشی از مسئولان دولت ترامپ به کابینه رژیم صهیونیستی دانست. وی گفت این حمله در زمانی انجام شد که آمریکا در تلاش برای دستیابی به توافق آتشبس و تبادل اسرا بود.
در سپتامبر گذشته، رژیم صهیونیستی حملهای به دوحه، پایتخت قطر، انجام داد و هیئتی از جنبش حماس را که در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای آتشبس و تبادل اسرا در غزه بود، هدف قرار داد. این حمله با محکومیت گسترده عربی و بینالمللی روبهرو شد و نقض حاکمیت قطر توصیف گردید.
در اوایل ژوئن نیز وبسایت «آکسیوس» به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد ترامپ در تماس تلفنی با نتانیاهو، او را به دلیل تشدید تنش نظامی در لبنان سرزنش کرده و گفته است: «اگر من نبودم، اکنون در زندان بودی.»
ترامپ در آن تماس از افزایش تنشها در لبنان ابراز نارضایتی کرده و تحرکات رژیم صهیونیستی را عاملی برای تضعیف مسیر مذاکرات با ایران دانسته بود.
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