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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

حضور میلیونی عزاداران در کربلا؛ برگزاری آیین سنتی طویریج در عاشورا

حضور میلیونی عزاداران در کربلا؛ برگزاری آیین سنتی طویریج در عاشورا

همزمان با عاشورای حسینی، کربلا شاهد حضور میلیونی زائران و هیئات عزاداری بود. آیین سنتی «طویریج» با حضور ده‌ها هزار نفر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العراقیه، شهر مقدس کربلا امروز و همزمان با سالروز عاشورای حسینی در عراق شاهد حضور میلیونی مردم برای گرامیداشت این مراسم بود.

هیئات مذهبی و مردم شرکت کننده در این مراسم اقدام به برپایی آیین‌های سنتی عزاداری سید و سالار شهیدان از جمله مراسم «طویریج» کردند که یکی ازقدیمی ترین و اصیل ترین مراسم های آئینی عزاداری در عراق و به ویژه شهر کربلا است که با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان در این مراسم، بعد از برپایی نماز ظهر و عصر در شبیه سازی حوادث مربوط به زنان و کودکان اسیر واقعه کربلا، چندین کیلومتر به سمت حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس و امام حسین علیهما السلام می دوند.

استانداری کربلا تدابیر شدید امنیتی و خدماتی برای استقبال از میلیون‌ها زائر از داخل و خارج از عراق در این مراسم تدارک دیده است.

حضور میلیونی عزاداران در کربلا؛ برگزاری آیین سنتی طویریج در عاشورا

حضور میلیونی عزاداران در کربلا؛ برگزاری آیین سنتی طویریج در عاشورا

حضور میلیونی عزاداران در کربلا؛ برگزاری آیین سنتی طویریج در عاشورا

حضور میلیونی عزاداران در کربلا؛ برگزاری آیین سنتی طویریج در عاشورا

حضور میلیونی عزاداران در کربلا؛ برگزاری آیین سنتی طویریج در عاشورا

کد مطلب 6871139

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