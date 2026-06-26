حضور میلیونی عزاداران در کربلا؛ برگزاری آیین سنتی طویریج در عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العراقیه، شهر مقدس کربلا امروز و همزمان با سالروز عاشورای حسینی در عراق شاهد حضور میلیونی مردم برای گرامیداشت این مراسم بود.

هیئات مذهبی و مردم شرکت کننده در این مراسم اقدام به برپایی آیین‌های سنتی عزاداری سید و سالار شهیدان از جمله مراسم «طویریج» کردند که یکی ازقدیمی ترین و اصیل ترین مراسم های آئینی عزاداری در عراق و به ویژه شهر کربلا است که با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان در این مراسم، بعد از برپایی نماز ظهر و عصر در شبیه سازی حوادث مربوط به زنان و کودکان اسیر واقعه کربلا، چندین کیلومتر به سمت حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس و امام حسین علیهما السلام می دوند.

استانداری کربلا تدابیر شدید امنیتی و خدماتی برای استقبال از میلیون‌ها زائر از داخل و خارج از عراق در این مراسم تدارک دیده است.