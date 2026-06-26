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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

بقائی: آمریکا برای حل بحران گرسنگی، خود نیازمند احسان و خیرات است

بقائی: آمریکا برای حل بحران گرسنگی، خود نیازمند احسان و خیرات است

سخنگوی وزارت خارجه با استناد به آمار نهادهای آمریکایی، از گسترش ناامنی غذایی در آمریکا انتقاد کرد و مدعی شد واشنگتن پس از توقف انتشار گزارش‌های رسمی، صورت‌مسئله گرسنگی را پاک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در فضای مجازی، راجع به وضعیت گرسنگی در آمریکا نوشت: آمریکا خود به شدت نیازمند احسان و خیرات برای حل مشکل گرسنگی است. طبق گزارش "سازمان جهانی آموزش خدمات گرسنگی" (World Hunger Education Service)، «در ایالات متحده، بیش از ۴۷ میلیون نفر، شامل یک نفر از هر پنج کودک، از دسترسی به غذای کافی برای یک زندگی سالم محروم هستند. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی مواجه‌اند، ۴٫۲ میلیون نفر افزایش یافته است.»

طبق گزارش سازمان "تغذیه آمریکا" (Feeding America)، «چهل و هفت میلیون نفر آمریکایی با ناامنی غذایی روبرو هستند — و هر روز با چالش‌ گرسنگی و تبعات بهداشتی و اجتماعی آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»

البته خبر خوب این است که مدتی است مقام‌های آمریکایی دیگر نباید چنین آمارهای ناخوشایندی را ببینند چون بعد از ۳۰ سال گزارش‌دهی مستمر سالانه درباره وضعیت ناامنی غذایی و گرسنگی در آمریکا، وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) از سپتامبر ۲۰۲۴ بی‌سر و صدا تهیه این گزارش را متوقف کرد.

... و بدین ترتیب اکنون نزدیک به دو سال است که مشکل گرسنگی در آمریکا حل شده است!

کد مطلب 6871146
محسن صمیمی

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    نظرات

    • علیرضا میرشمسی IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
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      پاسخ
      بنده بعنوان یک ایرانی بدون اطلاع از امکانات آفندی و پدافندی کشور با توجه به عدم پایبندی امریکا به تعهدات خود و گزافه گوئیهای آنها، اگر امکانات فراهم است باید با اعلام چند روز مهلت برای انجام تعهدات بصورت کامل، به دشمن تفهیم شود که بعداز اتمام مهلت اعلام شده از تفاهم فیمابین خارج خواهیم شد

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