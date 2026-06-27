به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به اظهارات مقامات ایتالیا که مشارکت این کشور در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را در حد «حمایت‌های فنی و پشتیبانی» دانسته و بر این اساس هرگونه همکاری در جنگ علیه ایران را انکار کرده است، در صفحه شخصی خود نوشت: این یک تناقض و سفسطه آشکار با هدف فرار از پذیرش مسئولیت همدستی در یک اقدام متخلفانه بزرگ بین‌المللی است: از یک سو به طور علنی، هرگونه کمک یا مساعدت به متجاوزان را انکار می‌کنید، اما همزمان تصریح می‌کنید که خدمات «فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز ارائه کرده‌اید؛ خدماتی که جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی آمریکا-اسرائیل علیه ایران را ممکن ساخت و آن را تسهیل کرد.



وی افزود: ارائه خدمات «فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز در واقع چیزی جز ایفای نقش‌ مستقیم و آشکار در انجام یک جنگ غیرقانونی انتخابی، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و یک نقض فاحش حقوق بین‌الملل نیست.