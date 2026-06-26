ولایتی: حیات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر انقلاب با اشاره به بیانیه مغرضانه شورای همکاری خلیج فارس در فضای مجازی نوشت: ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج‌فارس، مدیون مدیریت قرن‌واره‌ی ایران بر شاهرگ ‎تنگه هرمز است؛ غرب جز وحشی‌گری و غارت، دستاوردی برای منطقه نداشته است.

‏ولایتی با بیان اینکه حاشیه نشینان و اطفال سیاسی منطقه به بیانیه های سفارشی دلخوش ندارند و بدانند حیات شما ریزه‌خواری از این سفره است، اظهار کرد: در بازآرایی معادلات بزرگ، کوچک‌های حاشیه‌نشین جایی پای میز ندارند؛ حذف می‌شوند و حیات استراتژیک‌شان وامدار سقف تحمل تهران است.