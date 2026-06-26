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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

ولایتی: حیات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است

ولایتی: حیات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است

مشاور بین الملل رهبر انقلاب با اشاره به بیانیه مغرضانه شورای همکاری خلیج فارس در فضای مجازی نوشت: ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج‌فارس، مدیون مدیریت قرن‌واره‌ی ایران بر شاهرگ ‎تنگه هرمز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر انقلاب با اشاره به بیانیه مغرضانه شورای همکاری خلیج فارس در فضای مجازی نوشت: ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج‌فارس، مدیون مدیریت قرن‌واره‌ی ایران بر شاهرگ ‎تنگه هرمز است؛ غرب جز وحشی‌گری و غارت، دستاوردی برای منطقه نداشته است.

‏ولایتی با بیان اینکه حاشیه نشینان و اطفال سیاسی منطقه به بیانیه های سفارشی دلخوش ندارند و بدانند حیات شما ریزه‌خواری از این سفره است، اظهار کرد: در بازآرایی معادلات بزرگ، کوچک‌های حاشیه‌نشین جایی پای میز ندارند؛ حذف می‌شوند و حیات استراتژیک‌شان وامدار سقف تحمل تهران است.

کد مطلب 6871172
محسن صمیمی

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