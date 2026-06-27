تجلیل از گری اولدمن در جشنواره تلویزیونی بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، گری اولدمن با بازی در نقش جاسوسی آشفته در سریال «اسب‌های آرام» در عرصه بازیگری در تلویزیون هم درخشیده است.

این بازیگر برنده جایزه اسکار، امسال در جشنواره تلویزیونی ادینبورگ برای یک عمر دستاورد هنری، جایزه نماد طلایی، را دریافت خواهد کرد و در یک نشست عمومی درباره ۶ فصل سریال «اسب‌های آرام» و دیگر نکات برجسته دوران حرفه‌ای قابل توجهش گفتگو خواهد کرد.

اولدمن در بیانیه‌ای گفت: دریافت جایزه‌ای با عنوان «نماد جهانی» هم بسیار دلگرم‌کننده است و هم کمی نگران‌کننده! جدی می‌گویم، از این سخاوت متأثر شدم و از همه کسانی که خلاقیت، اعتماد و همکاری‌شان سفر من را شکل داده است، سپاسگزارم.

اولدمن که سال ۱۹۵۸ در منطقه کارگری نیو کراس در جنوب لندن متولد شد، پیش از آن که در دهه ۱۹۸۰ با بازی در نقش مردی خطرناک و آسیب‌دیده در «سید و نانسی» تا نقش یک نمایشنامه‌نویس در «گوش‌هایت را تیز کن» در سینما بدرخشد، در صحنه تئاتر بریتانیا پیشرفت کرد.

وی اواسط دهه ۱۹۹۰ با ایفای نقش‌ شرورهایی به یادماندنی در «لئون: حرفه‌ای»، «عاشقانه واقعی» و «عنصر پنجم» به بازیگری محبوب در هالیوود بدل شد و لقب «گری ترسناک» را از هریسون فورد، همبازی‌اش در «ایر فورس وان» دریافت کرد.

دهه ۲۰۰۰ برای این بازیگر دوره ایفای تحسین‌شده‌ترین نقش‌های دوم در تاریخ هالیوود بود. اولدمن در کنار نقش‌های مکمل در فرنچایزهای بزرگ شامل بازی در نقش سیریوس بلک در فیلم‌های «هری پاتر» و جیم گوردون در سه‌گانه «شوالیه تاریکی» کریستوفر نولان، در فیلم «بندزن خیاط سرباز جاسوس» در سال ۲۰۱۲ نقش جورج اسمایلی را بازی کرد و اولین نامزدی اسکار خود را به دست آورد و پس از آن با فیلم «تاریک ترین ساعت» (۲۰۱۸) در نقش وینستون چرچیل برنده جایزه اسکار شد.

گذر او به تلویزیون، با سریال «اسب‌های آرام» که برنده جوایز امی و بفتا شد، به همان اندازه موفقیت‌آمیز بوده و وی از سال ۲۰۲۲ در نقش جکسون لمب مامور ام‌آی۵ در این سریال بازی کرده است.

فصل ششم سریال «اسب‌های آرام» ۱۶ سپتامبر از اپل تی‌وی پخش می‌شود.



اولدمن علاوه بر جایزه اسکار، یک جایزه گلدن گلوب و ۳ جایزه بفتا از آکادمی فیلم بریتانیا را در کارنامه دارد. فیلم‌های او بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش داشته و نامش در میان پرفروش‌ترین بازیگران فیلم جای دارد.

جشنواره تلویزیونی ادینبورگ ۲۰۲۶ از ۲۵ تا ۲۸ آگوست (۳ تا ۶ شهریور) برگزار می‌شود.