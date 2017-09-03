گری اولدمن با ایفای نقش چرچیل برای اسکار شمشیر کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «تاریکترین ساعت» جدیدترین فیلم بریتانیایی ساخته جو رایت، درامی است که ۲۲ نوامبر راهی سینماها میشود. این فیلم اولین اکران جهانی خودش را در جشنواره فیلم تلوراید تجربه کرد.
در این فیلم اولین هفته دراماتیک نخست وزیر بریتانیا در نبرد دانکرک تصویر شده که میتواند یکی از مدعیان اسکار باشد.
گری اولدمن در این فیلم در نقش چرچیل ایفای نقش کرده و با گریم درخشان، اجرایی جدید از این شخصیت را ارایه کرده که میتواند از سوی اعضای آکادمی با نظر مثبت روبه روشود.
این بازیگر کهنه کار ۵۹ ساله بهترین لحظههای فیلم را خلق کرده است.
در حالی که برای خیلیها میتواند شگفتانگیز باشد، اولدمن هنوز جایزه اسکار دریافت نکرده و تنها یک بار نامزدی این جایزه را در سال ۲۰۱۱ برای نقشآفرینی در فیلم «بندزن خیاط سرباز جاسوس» کسب کرد، اما انتظار میرود او بتواند با این نقش برنده اسکار امسال باشد و در رقابت اسکار بقیه مدعیان را عقب بزند.
جو رایت سال ۲۰۰۷ با ساخت فیلم «تاوان» توجه زیادی را به خود جلب کرد و نامزدی بهترین فیلم اسکار را به دست آورد.
از سال ۲۰۰۲ که در فیلم «توفان گردآمده» آلبرت فینی در نقش چرچیل ظاهر شده بود هیچ فیلم دیگری با تمرکز بر این شخصیت مهم تاریخی ساخته نشده بود.
فیلمنامه «تاریکترین ساعت» را آنتونی مککارتن فیلمنامه نویس نامزد اسکار برای «تئوری همه چیز» نوشته است.
گری اُولدمن فعالیت هنریاش را از ۱۹۸۰ در تئاتر بریتانیا شروع کرد و پس از اجرای چند نمایش در تئاتر وست اند لندن به شهرت رسید. بازی در فیلم «سید و نانسی» در سال ۱۹۸۶ که اولین فعالیت سینمایی او بود باعث شد روزنامه ایونینگ استاندارد جایزه بهترین بازیگر تازهکار را به او اعطا کند. اولدمن سال ۱۹۸۸ عازم آمریکا شد و با بازی در چند اثر ارزنده خود را بازیگری صاحب سبک معرفی کرد. اولین فیلمش در آمریکا فیلم «حقوق جنایی» در سال ۱۹۸۹ است.
این بازیگر پرکار که در شماری از فیلمهای مطرح و مشهور چون مجموعه «هری پاتر»، مجموعه «شوالیه تاریکی» و «دراکولا» بازی کرده، بازیگر «محافظ آدمکش» به کارگردانی تام اوکانر نیز هست که اکنون در حال اکران است.
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