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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

دعوت دوگلبالیست اردبیلی به اردوی تیم ملی برای بازیهایی پاراآسیایی

دعوت دوگلبالیست اردبیلی به اردوی تیم ملی برای بازیهایی پاراآسیایی

اردبیل- محمد پرنیا و حسن جعفری، به نوزدهمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال بزرگسالان نابینایان و کم‌بینایان کشور برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال بزرگسالان آقایان از پنجم تا سیزدهم تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

در این مرحله از اردو، ۱۲ ورزشکار از ۶ استان کشور حضور دارند و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی با هدف آماده‌سازی برای حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن دنبال خواهند کرد.

دعوت محمد پرنیا و حسن جعفری به اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه ارزشمند ورزشکاران نابینا و کم‌بینای استان اردبیل در عرصه ورزش قهرمانی کشور است و امید می‌رود این دو ملی‌پوش با تداوم روند آماده‌سازی، در ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا قرار گیرند.

کد مطلب 6871212

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