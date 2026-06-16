نخست: اولویت ورزش استان اردبیل، توسعه مناطق روستایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست در گردهمایی هیأت ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل مناطق روستایی در پرورش قهرمانان ملی و جهانی، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری، حمایت از ورزش روستایی اولویت نخست ماست؛ چرا که معتقدیم عدالت ورزشی باید از دل روستاها آغاز شود.

وی با ابراز خرسندی از جایگاه ممتاز این هیأت در سطح ملی افزود: طبق ارزیابی‌های فدراسیون، هیأت استان اردبیل یکی از موفق‌ترین‌ها در کشور است. ما مصمم هستیم برنامه‌های سال ۱۴۰۵ را با تمرکز بر گسترش پوشش بیمه ورزشی از ۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار نفر و تکمیل پروژه‌های زیرساختی از جمله تبدیل زمین‌های خاکی به چمن مصنوعی با حمایت استانداری، به انجام برسانیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با نام بردن از ستارگان ورزش استان که ریشه در خاک روستا دارند، گفت: قهرمانانی همچون عرفان محرمی و طاها نعمتی از روستای شام‌اسبی، مهسا بهشتی و یوسف صبری از منطقه آبی‌بیگلو، گواهی بر این مدعا هستند که استعدادهای درخشان ما در مناطق روستایی نهفته‌اند.