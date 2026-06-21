به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست در نشست با بانوان ورزشکار استان اردبیل با اشاره به روند رو به رشد ورزش بانوان در اردبیل اظهار کرد: حضور مقتدرانه بانوان ورزشکار استان در اردوهای تیم‌های ملی، حاصل برنامه‌ریزی‌های هدفمند، حمایت‌های مستمر و تلاش شبانه‌روزی ورزشکاران، مربیان و هیئت‌های ورزشی است.

وی افزود: در سه‌ ماهه نخست سال جاری، 23 مورد دعوت در قالب 18 ورزشکار بانوی اردبیلی به اردوهای تیم‌های ملی ثبت شده که بخشی از این اعزام‌ها در راستای آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن صورت گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: در مسیر آماده‌سازی کاروان ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن، تاکنون حضور زهرا حبیبی در رشته بسکتبال با ویلچر، فائزه احمدی در رشته پاراتیراندازی با تپانچه بادی و مهسا بهشتی در رشته وزنه‌برداری قطعی شده است.

وی ادامه داد: همچنین سمانه هدی در رشته وزنه‌برداری و اسماء شجاعی در رشته کبدی نیز در روند آماده‌سازی و اردوهای تیم ملی قرار دارند و همچنان شانس حضور در این رقابت‌ها را دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل حضور چشمگیر بانوان استان در سایر رشته‌های ورزشی را یادآور شد و بیان کرد: در رشته بوکس، هدیه سیدپور، سحر تقی‌زاده و اسما عالی‌زاده به اردوهای تدارکاتی تیم ملی دعوت شده‌اند.

نخست بیان کرد: همچنین مهسا بهشتی و رویا نوری‌نژاد در رشته وزنه‌برداری در اردوهای تیم ملی حضور دارند و مهسا بهشتی نیز ضمن تثبیت جایگاه خود در تیم ملی، حضورش در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن را قطعی کرده است.

وی با اشاره به موفقیت ورزشکاران رده‌های پایه استان اردبیل خاطرنشان کرد: ستایش کریمی، یلدا رضاپور و فائزه قلی‌پور در رشته هاکی زیر 20 سال به اردوی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا در تایلند دعوت شده‌اند. همچنین سپیده شرقی در رده جوانان و ملیکا فکری در رده نوجوانان رشته جودو نیز به اردوهای تیم ملی راه یافته‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل ادامه ادامه داد: در رشته والیبال، ملینا غفرانی در اردوی متصل به اعزام تیم ملی زیر 18 سال حضور دارد و قرار است تیرماه سال جاری به همراه تیم ملی در مسابقات والیبال قهرمانی زیر 18 سال آسیا در تایلند شرکت کند. همچنین فاطمه شکوفان، ورزشکار رشته MMA استان، برای حضور در انتخابی درون‌اردویی به کشور ازبکستان اعزام شده است.

نخست با اشاره به تثبیت جایگاه برخی ورزشکاران استان در ترکیب تیم‌های ملی خاطرنشان کرد: پریسا رسام در رشته پتانگ و زینب صفری در رشته بدمینتون ورزش بیماران خاص نیز توانسته‌اند جایگاه خود را در تیم‌های ملی تثبیت کنند که این موضوع بیانگر تداوم روند موفقیت‌آمیز بانوان ورزشکار اردبیل در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

وی تصریح کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل با حمایت از استعدادهای ورزشی و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای رشد و پیشرفت بانوان ورزشکار، مسیر موفقیت آنان را با جدیت دنبال می‌کند تا شاهد افتخارآفرینی‌های بیشتری برای استان اردبیل و جمهوری اسلامی ایران باشیم.