به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) با اشاره به سالگرد ترور نافرجام رهبر شهید انقلاب در سال ۶۰ بیان کرد: این عنایت خدایی، هدیه ای برای انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی در این باره شنیدنی است، افزود: ایشان در آن حادثه آسیب جدی دیدند و در خاطرات شان می فرمایند که بیهوش شدند و لحظاتی بود که پزشکان در برخی مقاطع کاملاً قطع امید کردند اما به صورت معجزه آسا، خداوند عمر دوباره به ایشان بخشید.

امام جمعه آرادان همچنین با بیان اینکه خداوند ایشان را حفظ کردند تا رهبری جامعه اسلامی را به دست بگیرند، گفت: بعد از ایشان هم شاهد هستیم که فرزند برومند ایشان رهبری انقلاب را برعهده دارند.

شریفی نیا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلامت کامل به سر می برند، ابراز کرد: هبر شهید انقلاب اسلامی انقلاب را ۳۷ سال بعد از امام خمینی(ره) برای ما حفظ کردند و حالا این رسالت بر دوش رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای است و این پرجم به دست صاحب اصلی اش خواهد رسید.

وی در دیگر بخش از سخنان خود به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مذاکرات اشاره کرد و گفت: ایشان اجازه مذاکرات را صادر کردند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه باید مراقب بود و از حرف هایی که تفرقه انگیز است دوری کرد، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام شان فرمودند که مسئولان از روی دلسوزی و حسن نظر وارد شده اند.

شریفی نیا با بیان اینکه مبادا افرادی نسبت به بیان برخی توهین ها و ... مبادرت ورزند، گفت: اگر مذاکره صلاح نبود معظم له اعلام می کردند که مذاکرات اصلا صلاح نیست لذا باید توجه داشت که امروز وحدت و انسجام زیر خیمه ولایت مهمترین اصل است.