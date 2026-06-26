امام جمعه نهاوند: دشمن به دنبال نفوذ و توطئه در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه نهاوند با اشاره به فرا رسیدن فصل گرم تابستان اظهار کرد: صرفهجویی و درست مصرف کردن آب و برق و انرژی بر همگان واجب است و ضرورت دارد که از اسراف خودداری کنیم.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید بهشتی و یارانش در حادثه تروریستی هفتم تیر ادامه داد: شهید بهشتی معمار اصیل دستگاه قضائی است و شهید آیت الله حیدری به عنوان امام جمعه و نماینده نهاوند در مجلس نیز از شهدای گرانقدر این واقعه بود که نشاندهنده شخصیت مبارز و والای این شهید بزرگوار است.
امام جمعه نهاوند گفت: در روز ششم تیرماه سال ۶۰ مقام معظم رهبری شهید انقلاب را ترور کردند که ناموفق بود و در روز هفتم تیر هم شهید بهشتی و یارانش را به شهادت رساندند و ترورها نشان میدهد دشمنان تحمل شخصیتهای مبارز و عالم و ضد استعماری را ندارند.
وی با اشاره به روز صنعت و معدن گفت: اشتغال و رشد اقتصادی در گرو تولید و صنعت پیشرفته است و نباید صنعتگران در پیچ و خم کارهای اداری گرفتار شوند و مسئولان باید شرایط را برای این عزیزان تسهیل کنند.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به موضوع تفاهمنامه عنوان کرد: نقد و انتقاد و اظهارنظرها در این خصوص نشانه پویایی و زنده بودن جامعه و آگاهی و بصیرت مردم است و همچنین نشاندهنده دلسوزی برای انقلاب است تا دشمنان به فکر حیله و نیرنگ نباشند.
وی ادامه داد: مردم اعتمادی به آمریکا ندارند چون آنها به طور ذاتی بدعهد و بدقول هستند و اینها مسائل موجب حساسیت مردم در این خصوص شده است و باید مواظبت شود که جامعه دوقطبی نشود چون این فضاسازی و دوقطبی کردن خواست دشمن است.
امام جمعه نهاوند با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان فرمودند که اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به محل تفرقه و تنازع تبدیل نکنید و این بیان صریح رهبر انقلاب است و باید وحدت حفظ شود چراکه با انسجام دشمن را شکست دادیم.
وی بیان کرد: دشمن به دنبال نفوذ کردن و توطئهسازی است که باید مراقب بود و بدبینی مردم ما به خاطر تجربههای گذشته از مذاکرات و بدعهدی طرف مقابل است.
حجت الاسلام محمدی افزود: برخی اظهارنظرهای مسئولان در این شرایط حساس متاسفانه پالس ضعف به دشمن میفرستند که باید از اینگونه صحبتها و مصاحبهها اجتناب شود و از موضع عزت و اقتدار مذاکره کنیم چون آمریکا بدترین دشمن ایران اسلامی است.
وی تاکید کرد: همه بدانند ملت ما تسلیم خواستههای آمریکا و مزدوران داخلی و افراد کجفهم که شرارتهای آمریکا را فراموش کردند، نخواهد شد.
امام جمعه نهاوند در خصوص بیان رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکرات عنوان کرد: دشمنی ما با استکبار ریشهای و مبنایی است و هیچ اعتمادی به دشمنان نداریم و ما پیروز جنگ شدیم چون دشمن در رسیدن به اهدافش شکست خورده است، بنابراین باید از موضع قدرت وارد مذاکره شویم و در این مذاکره ما طلبکار و خونخواه رهبر شهید انقلاب هستیم.
وی با بیان اینکه مذاکره هم یک میدان مبارزه است، افزود: رهبری انقلاب در مورد مذاکرات اجازه دادند و ما هم تابع نظر ایشان هستیم.
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