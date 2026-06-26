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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

ضرورت ارتقای کیفی فعالیت‌های مذهبی در تبیین معارف عاشورا

ضرورت ارتقای کیفی فعالیت‌های مذهبی در تبیین معارف عاشورا

فریدن - امام جمعه فریدن بر اهمیت تمرکز هیئت‌های مذهبی بر رسالت اصلی خود یعنی تربیت نسل جوان و ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها برای دستیابی به بصیرت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید شجاع‌الدین ابطحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به فعالیت‌های گسترده هیئت‌های مذهبی در ایام محرم، از تلاش‌های این گروه‌ها در راستای ترویج فرهنگ انقلاب و تکریم شهدا تقدیر کرد.

وی با تأکید بر نقش راهبردی گروه‌های مذهبی در جامعه اظهار کرد: این هیئت‌ها با تمرکز بر تبیین معارف عاشورا و برگزاری سخنرانی‌های روشنگرانه، سهم بسزایی در تربیت نسل جوان ایفا می‌کنند.
ابطحی تاکید کرد ؛ هیئت‌های مذهبی باید همواره بر رسالت اصلی خود متمرکز باشند.

امام جمعه فریدن با اشاره به نیاز مبرم جوانان امروزی به بصیرت و شناخت عمیق از اهداف نهضت عاشورا از هیئت‌های مذهبی خواست تا از درگیر شدن به حواشی پرهیز کنند.
وی افزود : ارتقای سطح کیفی و محتوایی برنامه‌ها باید در اولویت اصلی فعالیت‌های مذهبی قرار گیرد تا بتوان جوانان را با نگاهی عمیق‌تر و آگاهانه‌تر با آموزه‌های دینی آشنا کرد.

کد مطلب 6871248

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