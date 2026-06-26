به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با کانال هفت تلویزیون این رژیم مدعی شد که آتش‌بس در لبنان نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

اظهارات این وزیر افراطی صهیونیست در حالی است که رژیم اشغالگر به شش بار نقض آتش‌بس در هفته گذشته اعتراف کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که در هفته گذشته شش حمله هوایی علیه افراد مسلحی که تهدیدی برای نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان بودند، انجام داده است.

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد نظامیان اشغالگر با خودروهای نظامی و بولدوزر از منطقه حداثا به سمت اطراف حاریص پیشروی کردند و در یکی از خانه‌ها مستقر شدند.

صهیونیست‌ها عملیات پاکسازی گسترده‌ای را در منطقه در حالی انجام دادند که پهپادهای شناسایی و تهاجمی به طور گسترده در آسمان در حال پرواز بودند.