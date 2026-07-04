بن گویر از ترس بازداشت، سفرش به آمریکا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه صهیونیستی «هاآرتس» فاش کرد که «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و افراطی رژیم اسرائیل سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به نیویورک را به طور کامل لغو کرده است.

این رسانه تأکید کرد که علت این تصمیم، ترس و واهمه شدید بن گویر از احتمال بازداشت شدنش در آمریکا بوده است.

در همین راستا، بنیاد حقوقی «هند رجب» با انتشار بیانیه‌ای، لغو این سفر را یک موفقیت بزرگ قلمداد و اعلام کرد: لغو بازدید بن گویر از نیویورک که به دنبال فشارهای قانونی و حقوقی مداوم صورت گرفت، یک پیروزی قطعی برای این نهاد است.