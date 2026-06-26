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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

امام جمعه گلپایگان: اختلاف‌افکنی در جامعه به مصلحت کشور نیست

امام جمعه گلپایگان: اختلاف‌افکنی در جامعه به مصلحت کشور نیست

گلپایگان-امام جمعه گلپایگان درخطبه‌های نماز جمعه گلپایگان با اشاره به برخی تحولات اخیر،لزوم هوشیاری در قبال تنش‌های سیاسی، حفظ وحدت و اجرای دقیق تعهدات از سوی مسئولان را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به فضای سیاسی کشور اظهار کرد: برخی مسائل و حوادث اخیر موجب التهاب فضای سیاسی شده و در مواردی شاهد زیر پا گذاشته شدن مرزهای اخلاقی و بی‌توجهی به حدود شرعی هستیم که لازم است همگان نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به جنگ اخیر و نتایج آن افزود: روحیه جهاد، مقاومت، ایستادگی و صبر ملت ایران و رزمندگان اسلام، همراه با روحیه انتقام از خون شهدای والامقام، موجب شد دشمنان به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شوند و جمهوری اسلامی در موضع برتر قرار گیرد.

وی ادامه داد: پس از این شرایط، برای تثبیت دستاوردها، موضوع مذاکره و پیگیری مسائل از مسیر دیپلماسی مطرح شد و رهبر معظم انقلاب با وجود اینکه نظر اولیه دیگری داشتند، پس از شنیدن استدلال‌ها و با در نظر گرفتن مصالح کشور، با انجام مذاکره مشروط موافقت کردند.

کرامتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اجازه مذاکره را با شروط مشخص صادر کردند و دولت و اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز متعهد به اجرای این شروط شدند؛ بنابراین اکنون وظیفه مسئولان، پایبندی کامل به تعهدات و تحقق شروط تعیین‌شده است.

وی تأکید کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب اجازه انجام مذاکره را صادر کرده‌اند، این اقدام از نظر شرعی و قانونی مشروع است و نباید کسی خود را جلوتر از ولایت بداند یا با برداشت‌های شخصی، زمینه اختلاف و تنش در جامعه را فراهم کند.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی جایگاه مشخصی در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد، گفت: این شورا وظیفه مشاوره و تصمیم‌سازی در مسائل امنیتی را بر عهده دارد و تصمیمات آن نیز در چارچوب هدایت و نظارت رهبر معظم انقلاب اتخاذ می‌شود.

وی با اشاره به روند بررسی تفاهم‌نامه اخیر اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب به اعضای شورای عالی امنیت ملی فرمودند اگر سه‌چهارم اعضای شورا مفاد این تفاهم‌نامه را تصویب کنند، آن را تأیید خواهند کرد و در نهایت نیز بیش از حد نصاب لازم، اعضا به آن رأی مثبت دادند.

امام جمعه گلپایگان افزود: نباید این موضوع به عاملی برای درگیری، مشاجره، اتهام‌زنی و ایجاد اختلاف در جامعه تبدیل شود. تجمعات مردمی که با هدف نمایش وحدت و انسجام برگزار می‌شود، نباید دستاویزی برای طرح مباحث اختلاف‌برانگیز و ایجاد کدورت میان افراد با دیدگاه‌های مختلف باشد.
وی تأکید کرد: امروز وظیفه اصلی همه، به‌ویژه دولت، تلاش برای تحقق کامل شروطی است که رهبر معظم انقلاب برای این تفاهم‌نامه تعیین کرده‌اند و این شروط باید به مطالبه عمومی مردم تبدیل شود.
کرامتی خاطرنشان کرد: مسئولان و دست‌اندرکاران امر باید بدون کوچک‌ترین عدول، به تعهدات خود عمل کنند، زیرا مؤمن به عهد و پیمان خود پایبند است و انتظار مردم نیز اجرای دقیق تعهدات و تحقق کامل شروط تعیین‌شده در فرآیند اجرای این تفاهم‌نامه است.

کد مطلب 6871284

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