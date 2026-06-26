به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در ادامه خطبههای نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به فضای سیاسی کشور اظهار کرد: برخی مسائل و حوادث اخیر موجب التهاب فضای سیاسی شده و در مواردی شاهد زیر پا گذاشته شدن مرزهای اخلاقی و بیتوجهی به حدود شرعی هستیم که لازم است همگان نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
امام جمعه گلپایگان با اشاره به جنگ اخیر و نتایج آن افزود: روحیه جهاد، مقاومت، ایستادگی و صبر ملت ایران و رزمندگان اسلام، همراه با روحیه انتقام از خون شهدای والامقام، موجب شد دشمنان بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شوند و جمهوری اسلامی در موضع برتر قرار گیرد.
وی ادامه داد: پس از این شرایط، برای تثبیت دستاوردها، موضوع مذاکره و پیگیری مسائل از مسیر دیپلماسی مطرح شد و رهبر معظم انقلاب با وجود اینکه نظر اولیه دیگری داشتند، پس از شنیدن استدلالها و با در نظر گرفتن مصالح کشور، با انجام مذاکره مشروط موافقت کردند.
کرامتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اجازه مذاکره را با شروط مشخص صادر کردند و دولت و اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز متعهد به اجرای این شروط شدند؛ بنابراین اکنون وظیفه مسئولان، پایبندی کامل به تعهدات و تحقق شروط تعیینشده است.
وی تأکید کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب اجازه انجام مذاکره را صادر کردهاند، این اقدام از نظر شرعی و قانونی مشروع است و نباید کسی خود را جلوتر از ولایت بداند یا با برداشتهای شخصی، زمینه اختلاف و تنش در جامعه را فراهم کند.
امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی جایگاه مشخصی در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد، گفت: این شورا وظیفه مشاوره و تصمیمسازی در مسائل امنیتی را بر عهده دارد و تصمیمات آن نیز در چارچوب هدایت و نظارت رهبر معظم انقلاب اتخاذ میشود.
وی با اشاره به روند بررسی تفاهمنامه اخیر اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب به اعضای شورای عالی امنیت ملی فرمودند اگر سهچهارم اعضای شورا مفاد این تفاهمنامه را تصویب کنند، آن را تأیید خواهند کرد و در نهایت نیز بیش از حد نصاب لازم، اعضا به آن رأی مثبت دادند.
امام جمعه گلپایگان افزود: نباید این موضوع به عاملی برای درگیری، مشاجره، اتهامزنی و ایجاد اختلاف در جامعه تبدیل شود. تجمعات مردمی که با هدف نمایش وحدت و انسجام برگزار میشود، نباید دستاویزی برای طرح مباحث اختلافبرانگیز و ایجاد کدورت میان افراد با دیدگاههای مختلف باشد.
وی تأکید کرد: امروز وظیفه اصلی همه، بهویژه دولت، تلاش برای تحقق کامل شروطی است که رهبر معظم انقلاب برای این تفاهمنامه تعیین کردهاند و این شروط باید به مطالبه عمومی مردم تبدیل شود.
کرامتی خاطرنشان کرد: مسئولان و دستاندرکاران امر باید بدون کوچکترین عدول، به تعهدات خود عمل کنند، زیرا مؤمن به عهد و پیمان خود پایبند است و انتظار مردم نیز اجرای دقیق تعهدات و تحقق کامل شروط تعیینشده در فرآیند اجرای این تفاهمنامه است.
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