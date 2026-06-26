به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری در خطبههای این هفته نماز جمعه تاکستان با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت امام سجاد (ع)، از برگزارکنندگان مراسم عزاداری، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج و سپاه برای برگزاری باشکوه مراسم محرم قدردانی کرد.
وی با اشاره به سیره امام سجاد (ع)، رضایت به تقدیر الهی را از مهمترین نشانههای زهد دانست و گفت: زهد به معنای ترک دنیا نیست، بلکه انسان باید نسبت به داشتههای خود راضی باشد و از حسرت و مقایسه با دیگران پرهیز کند.
امام جمعه تاکستان با بیان اینکه شیعیان در طول تاریخ تهدیدها را به فرصت تبدیل کردهاند، نقش حضرت زینب (س) در تبیین پیام عاشورا را برجسته خواند و افزود: اگر خطبههای حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبود، پیام نهضت عاشورا به درستی به نسلهای بعد منتقل نمیشد.
غفوری همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، از عملکرد دستگاه قضایی استان و شهرستان تاکستان تقدیر کرد و گفت: حفظ آرامش اجتماعی، رسیدگی به پروندههای مهم، مقابله با اغتشاشات و پیگیری مطالبات مردم از اقدامات قابل تقدیر دستگاه قضایی است.
وی با هشدار نسبت به گسترش عرفانهای نوظهور و فرقهگرایی، خواستار برخورد جدی دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی با این جریانها شد و بر ضرورت مقابله با احتکار، گرانفروشی و رسیدگی به پروندههای اقتصادی از جمله شرکتهای خودرویی تأکید کرد.
امام جمعه تاکستان با اشاره به تحولات اخیر منطقه، پیشنهاد رئیسجمهور برای تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای همسایه را قابل بررسی دانست، اما تصریح کرد: تا زمانی که برخی کشورهای منطقه درباره عملکرد گذشته خود پاسخگو نباشند، نمیتوان با خوشبینی به این موضوع نگاه کرد.
وی با بیان اینکه آمریکا سابقهای در پایبندی به تعهدات ندارد، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که آمریکا تنها در برابر قدرت و اقتدار عقبنشینی میکند و هرگونه کوتاه آمدن در برابر عهدشکنی، زمینه نقضهای بزرگتر را فراهم خواهد کرد.
غفوری در پایان تأکید کرد: هیچکس به حول و قوه الهی جرأت نخواهد کرد شرایط تنگه هرمز را به وضعیت پیش از جنگ بازگرداند و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از منافع و امنیت ملی خود دفاع خواهد کرد.
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