امام جمعه سردشت: فاجعه شیمیایی سردشت نباید به فراموشی سپرده شود

حاج ماموستا واوی، در خطبه های نماز جمعه با گرامیداشت سالگرد بمباران شیمیایی سردشت، این شهرستان را نخستین شهر شیمیایی‌شده جهان دانست و اظهار کرد: حادثه هفتم تیرماه، زخمی عمیق بر پیکر مردم سردشت است که هرگز نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد ۸۵۷ شهید و بیش از سه هزار مصدوم شیمیایی یک وظیفه همگانی است، افزود: همه اقشار جامعه اعم از بازاریان، رانندگان، جوانان، زنان و مردان باید برای معرفی این جنایت به جهانیان تلاش کنند و با استفاده از فضای مجازی و ظرفیت‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، افکار عمومی جهان را متوجه فاجعه انسانی سردشت سازند.

امام جمعه مسجد جامع سردشت در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان کشور گفت: سال آینده چهلمین سالگرد این حادثه تلخ فرا می‌رسد، اما متاسفانه بسیاری از مشکلات و مطالبات مردم سردشت همچنان بر زمین مانده است. هر سال تنها با نصب بنرها و برگزاری مراسم، یاد این فاجعه گرامی داشته می‌شود، در حالی که مردم این شهرستان همچنان با مشکلات عمرانی، بیکاری، کمبود زیرساخت‌ها، نبود جاده استاندارد، ضعف خدمات درمانی و کاهش تعهدات بیمه‌ای جانبازان و ایثارگران مواجه هستند.

وی همچنین از کمبود امکانات فرهنگی و گردشگری از جمله پارک‌های صلح و موزه مرتبط با فاجعه شیمیایی انتقاد کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به توسعه و آبادانی این شهرستان مرزی شد.

ماموستا واوی در ادامه، سازمان‌های بین‌المللی مدعی دفاع از حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: این نهادها از زمان وقوع فاجعه شیمیایی سردشت تاکنون در برابر ظلم و جنایت سکوت کرده و جانب ستمگران را گرفته‌اند. صدور قطعنامه‌ای صرفاً همراه با ابراز تأسف، آن هم در غیاب نماینده ایران، گواهی بر این بی‌توجهی و بی‌عدالتی است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، انسان را اشرف مخلوقات و برخوردار از نعمت عقل و اندیشه دانست و گفت: حفظ عقل، جسم، مال، دین و ناموس از ضروریات دین اسلام است، اما مواد مخدر همه این ارزش‌ها را نابود می‌کند.

ماموستا واوی در ادامه افزود: متاسفانه برخی افراد هزینه‌های سنگینی برای مصرف سیگار و مواد مخدر پرداخت می‌کنند، اما در امور خیر و کمک‌های دینی به بهانه‌های مختلف از مشارکت خودداری می‌کنند.

وی با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمنان اظهار کرد: امروز تخریب فرهنگ و هویت جوانان از طریق گسترش مصرف مواد مخدر و دخانیات، کم‌هزینه‌تر از جنگ‌های نظامی است. برخی جوانان با افتخار به سمت مصرف قلیان، پیپ و مواد مخدر می‌روند و سلامت جسم و روح خود را به خطر می‌اندازند و در نهایت نسبت به مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی خویش بی‌توجه می‌شوند.

🔹ماموستا واوی در پایان خواستار افزایش آگاهی عمومی، تقویت برنامه‌های فرهنگی و اهتمام جدی خانواده‌ها و مسئولان برای مقابله با معضل اعتیاد و حفظ سلامت جامعه شد.