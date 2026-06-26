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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

مخبر: قطب‌نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد

مخبر: قطب‌نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی بیانیه مغرضانه شورای همکاری خلیج فارس نوشت: قطب‌نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی بیانیه مغرضانه شورای همکاری خلیج فارس و همچنین در ادامه نقض های مکرر بند اول تفاهم از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی در صفحه شخصی خود نوشت: بیانیه شورای همکاری، اشتباهی دوباره و همسویی با کسی است که امنیت منطقه را قربانی تجاوزگری های خود کرده. قطب‌نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد.

مخبر افزود: توافق چه با آمریکا و چه اقمار جنوب خلیج فارس، یک زنجیره است؛ یک حلقه‌اش که بشکند، کلِ زنجیره اش در آتش ذوب میشود.

کد مطلب 6871395
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این دفعه اگر به ایران حمله شد دیگر به این بی‌غیرت های جزیره نشین رحم نباید کرد

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