تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوِت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس عصر امروز جمعه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی، همتای انگلیسی خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای تفاهمات و رایزنی‌های انجام‌شده قرار داد.

طرفین همچنین با بررسی آخرین تحولات دوجانبه و منطقه‌ای ، بر تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک با هدف حمایت از ثبات منطقه‌ای، پیشبرد روند مذاکرات و دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تأکید کردند.