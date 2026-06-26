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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

پیام تسلیت رییس جامعه مدرسین به دبیر شورای عالی امنیت ملی

پیام تسلیت رییس جامعه مدرسین به دبیر شورای عالی امنیت ملی

قم - رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،، متن پیام تسلیت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری بدین شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم؛ انا لله و انا الیه راجعون. جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر (زیدعزه) دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی سلام علیکم؛ احتراماً، مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی، خاندان مصاب و همه بازماندگان و وابستگان تسلیت می‌گویم.

در این پیام آمده‌است: از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

کد مطلب 6871464

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