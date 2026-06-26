پیام تسلیت رییس جامعه مدرسین به دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر،، متن پیام تسلیت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری بدین شرح است:



بسم‌ الله الرحمن الرحیم؛ انا لله و انا الیه راجعون. جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر (زیدعزه) دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی سلام علیکم؛ احتراماً، مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی، خاندان مصاب و همه بازماندگان و وابستگان تسلیت می‌گویم.



در این پیام آمده‌است: از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.