قطعی برق صنایع آران و بیدگل به ۲ روز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صاحبان صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی آران و بیدگل از اجرای برنامه دو روزه محدودیت و قطعی برق در این شهرستان خبر دادند.

بر اساس اطلاعیه صادرشده، به علت محدودیت در سوخت‌رسانی و تأمین گاز نیروگاه‌ها، برق صنایع آران و بیدگل در روزهای **شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵** و **یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵** از ساعت **۸ صبح تا ۲۴** با محدودیت و قطعی همراه خواهد بود.

در این اطلاعیه از واحدهای صنعتی خواسته شده است در بازه زمانی اعلام‌شده، نسبت به **کاهش ۹۰ درصدی بار مصرفی** خود اقدام کنند.

همچنین تأکید شده است که در صورت رعایت نکردن این میزان کاهش مصرف، واحدهای صنعتی در فهرست **محدودیت اضطراری بار توانیر** قرار گرفته و امکان قطع برق آنها از طریق **دیسپاچینگ ملی** وجود خواهد داشت.

در پایان این اطلاعیه از صاحبان صنایع خواسته شده است برای جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی، همکاری لازم را در اجرای این برنامه داشته باشند.