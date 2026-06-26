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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

قطعی برق صنایع آران و بیدگل به ۲ روز افزایش یافت

قطعی برق صنایع آران و بیدگل به ۲ روز افزایش یافت

اصفهان -طبق اطلاعیه ابلاغ‌شده به صاحبان صنایع آران و بیدگل، به دلیل محدودیت در سوخت‌رسانی و تأمین گاز نیروگاه‌ها، برنامه محدودیت و قطعی برق واحدهای صنعتی فردا و پس فردا اعمال‌ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صاحبان صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی آران و بیدگل از اجرای برنامه دو روزه محدودیت و قطعی برق در این شهرستان خبر دادند.

بر اساس اطلاعیه صادرشده، به علت محدودیت در سوخت‌رسانی و تأمین گاز نیروگاه‌ها، برق صنایع آران و بیدگل در روزهای **شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵** و **یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵** از ساعت **۸ صبح تا ۲۴** با محدودیت و قطعی همراه خواهد بود.

در این اطلاعیه از واحدهای صنعتی خواسته شده است در بازه زمانی اعلام‌شده، نسبت به **کاهش ۹۰ درصدی بار مصرفی** خود اقدام کنند.

همچنین تأکید شده است که در صورت رعایت نکردن این میزان کاهش مصرف، واحدهای صنعتی در فهرست **محدودیت اضطراری بار توانیر** قرار گرفته و امکان قطع برق آنها از طریق **دیسپاچینگ ملی** وجود خواهد داشت.

در پایان این اطلاعیه از صاحبان صنایع خواسته شده است برای جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی، همکاری لازم را در اجرای این برنامه داشته باشند.

کد مطلب 6871481

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