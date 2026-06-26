گفتگوی تلفنی عراقچی با وزاری خارجه امارات و مصر

یه گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در خصوص تحولات منطقه و آخرین وضعیت روند دیپلماتیک جاری بین ایران و آمریکا تلفنی گفتگو و رایزنی کرد.

در گفتگوی تلفنی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی آخرین تحولات و رویدادهای منطقه‌ای در پرتو تفاهم حاصل‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز با تأکید بر اهمیت تداوم گفت‌وگوها و بهره‌گیری از راهکارهای دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد که روند دیپلماتیک جاری به نتایجی سازنده در راستای تقویت صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای منجر شود.

همچنین سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، در خصوص تحولات منطقه‌ای و همچنین آخرین وضعیت روند دیپلماتیک جاری بین ایران و ایالات متحده با هدف حفظ صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.