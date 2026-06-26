فردا ادارات اصفهان طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مسابقه حساس فوتبال تیم ملی ایران و مصر در قالب رقابتهای جام جهانی که صبح فردا در ساعت ۶:۳۰ آغاز میشود، برخی استانهای کشور برای همراهی با علاقهمندان به این رویداد ورزشی، از اعمال محدودیت و تأخیر دو ساعته در ساعت آغاز به کار ادارات دولتی خبر دادهاند.
با این وجود، پیگیریها حاکی از آن است که در استان اصفهان چنین تصمیمی اتخاذ نشده است. بر اساس اعلام استانداری اصفهان، هیچگونه ابلاغیهای مبنی بر تأخیر در آغاز فعالیت دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای عمومی برای فردا صادر نشده است.
بنا بر اعلام مسئولان ارشد استان، کلیه ادارات و سازمانهای دولتی در سطح استان اصفهان فردا طبق روال عادی و ساعت مقرر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و خدماترسانی به شهروندان بدون هیچ تغییری در ساعت کاری انجام میپذیرد.
از کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی درخواست میشود فردا صبح طبق روال معمول در محل کار خود حاضر باشند.
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