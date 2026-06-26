به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر شامگاه جمعه در اجتماع مردم رشت، با اشاره به لزوم شفاف‌سازی شروط و جزئیات توافقات احتمالی برای مردم، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی انحراف مطالبات مردمی، کلی‌گویی در بیان مسائل است و کارشناسان متخصص باید خطوط قرمز را بند به بند برای مردم تبیین کنند تا نظارت عمومی به‌درستی محقق شود.

وی با تأکید بر اهمیت تفکیک مفاهیم کلیدی در تفاهم‌نامه‌ها، به بند «توقف جنگ در همه جبهه‌ها» اشاره کرد و گفت: معنای توقف جنگ با عقب‌ نشینی یکی نیست؛ همان‌گونه که امروز در لبنان مشاهده می‌شود، توقف درگیری‌ها به معنای پایان جنگ است، اما هرگز به معنای عقب‌نشینی از مواضع و خطوط حائل نخواهد بود.

زادبر این مسئله را یکی از خطاهای بزرگ در تجربه برجام دانست و افزود: در برجام اشتباه ما عدم اجرای گام‌ به‌ گام تعهدات بود، در حالی که امام شهید بارها تأکید کردند که نباید پیش از انجام تعهدات طرف مقابل، تندتند پیش رفت.

این پژوهشگر مسائل سیاسی در ادامه به موضوع غرامت و ثبت حقوقی تجاوز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مسئله غرامت صرفاً دریافت وجه مالی نیست؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، ثبت تاریخی متجاوز در اسناد بین‌المللی است.

وی با یادآوری قطعنامه ۵۹۸ گفت: امام بر این اصرار داشتند که در تاریخ ثبت شود که متجاوز کیست و صدام بود، نه اینکه صرفاً به دنبال دریافت غرامت باشیم. امروز نیز در قبال آمریکا، باید تجاوز آن‌ها در اذهان و اسناد حقوقی ماندگار شود، چه غرامت بدهند و چه ندهند.

زادبر با انتقاد از رویکرد بدعهدی آمریکا در برجام، تصریح کرد: آمریکایی‌ها ۳۴۵ تعهد را با تعلل و کارشکنی مواجه کردند و همواره به دنبال تعلیق غنی‌سازی و خروج اورانیوم از کشور یا رقیق‌سازی آن بودند. این بار نیز مردم باید بر اجرای گام‌ به‌ گام هر یک از شروط نظارت دقیق داشته باشند و اجازه تکرار اشتباهات گذشته داده نشود.

وی با هشدار نسبت به سیاست‌ های راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ادامه داد: سیاست رسمی آمریکا در حوزه سیاست خارجی، مهار ایران است و رژیم صهیونیستی نیز نابودی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند؛ بنابراین تصور اینکه با یک امضا از جنگ خارج می‌شویم، مصداق بارز خطای محاسباتی است.

زادبر افزود: نباید از ادراک جنگی خارج شویم؛ چرا که آمریکا به‌دنبال مهار و اسرائیل به‌دنبال نابودی ماست و چه بسا در دو سال آینده با حضور ترامپ و نتانیاهو، این پنجره را به سمت طراحی جنگ‌های جدید هدایت کنند.

این پژوهشگر در پایان ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم، از مردم خواست با بصیرت و آگاهی، شروط و جزئیات توافقات را پیگیری کرده و در کلام و مطالبات خود مدنظر قرار دهند و تأکید کرد: امید به پیروزی نهایی و همراهی با کاروان اربعین حسینی، نویدبخش ظهور حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) خواهد بود.