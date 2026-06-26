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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۶

دستگیری عامل قدرت‌نمایی با سلاح گرم در سلسله

دستگیری عامل قدرت‌نمایی با سلاح گرم در سلسله

الشتر - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عامل قدرت‌نمایی با سلاح گرم در شهرستان سلسله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی یکی از اراذل‌واوباش با سلاح گرم در یکی از محله‌های شهر، موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

مأموران انتظامی با حضور به‌موقع و اقدام قاطع، متهم را در محل دستگیر، در بازرسی انجام‌شده از متهم، یک قبضه سلاح کلت کمری که در این اقدام مورداستفاده قرار گرفته بود کشف شد.

متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و روانه زندان شد.

پلیس با هشدار به هنجارشکنان اعلام کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و هر فردی که بخواهد آسایش مردم را خدشه‌دار کند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6871592

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